Rīdziniekus tracina mikroautobusu satiksme. Vai mikriņi pazudīs no Rīgas ielām?

Jauns.lv lasītāja Ieva no Ķengaraga pastāstīja: “Nostāvot pusstundu un nesagaidot trīs mikriņus, kas joprojām ir minēti “Rīgas satiksmes” sarakstā kā kursējoši, sazvanīju “Rīgas satiksmi”, kur noskaidroju, ka tā tagad esot problēma visā Rīgā. Pēc neoficiālas info, esot šoferu trūkums. “Rīgas satiksme” aicina pasažierus izvēlēties alternatīvu mikriņiem”.

Arī sociālajos tīklos galvaspilsētas iedzīvotāji pēdējās dienās pauž sašutumu par “Rīgas mikroautobusu satiksmi”. Lūk, daži ieraksti no “Twitter”:

Ilze Galeja: “Kāpēc trešo rītu pēc kārtas neiet mikriņi pēc laika un izkrīt reisi? Pulksten 8.14 no Imantas mikriņš neiet trešo rītu!!! Kāds ir paskaidrojums?”

@Mikroautobusi @Rigassatiksme_ kāpēc trešo ritu pēc kārtas neiet mikriņi pēc laika un izkrīt reisi????? PL 8.14 no Imantas MIKRIŅŠ NEIET TREŠO RĪTU!!!! Kāds ir paskaidrojums? — Ilze Galeja (@GalejaIlze) September 8, 2022

Jev Genij: “Drīz mikriņi ieies Rīgas vēsturē - bankrotēs un vairs nebūs tāda transporta veida”.

aha, vērts pamēģināt, jo drīz mikriņi ieies Rīgas vēsture, bankrotēs un vairs nebūs tāda transporta veida. — Jev Genij (@Jev_Genij) August 30, 2022

Anete Kalere: “Gribi būt mājās laicīgi: mikriņš vienkārši nenāk 40 minūtes, tad vēl centrā nogaidi transportu un mājās esi divas stundas pēc darba laika. Lūziens jau nāk gaidot”.

Gribi būt mājās laicīgi,mikriņš vienkārši nenāk 40min,tad vēl centrā nogaidi transp.un mājās esi 2h pēc darba laika, lūziens jau nāk gaidot. — Anete Kalere (@Anete_Kalere) September 5, 2022

Māris Siliņš: “Interesanti, kādēļ mikroautobusu kursēšana notiek ne pēc saraksta. Klīst baumas, ka kompānija bankrotējusi. Kā patiesībā?”

Bankrota priekšvakarā?

Jau šīs vasaras vidū SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS), kas ir “Rīgas satiksmes” (RS) apakšuzņēmējs, ar kuru RS noslēgusi līgumu par mikroautobusu satiksmi, paziņoja, ka ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesu. Tas nozīmē, ka uzņēmums ir nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Kā risinājumu izejai RMS rosināja pacelt biļešu cenas, kam RS nepiekrita (Rīgas mikriņos braukšanas maksa ir tāda pati kā visos pārējos galvaspilsētas sabiedriskā transporta veidos – tramvajos, trolejbusos, autobusos).

Neiedziļinoties visās birokrātiskajās peripetijās jāteic, ka RS un RMS pašreizējās attiecības un komunikācija nav tā spīdošākā. Piemēram, RMS “Rīgas satiksmei” pēc vairākkārtējiem lūgumiem nav iesniegusi datus par pāvadājumu apjomu, kas vismaz formāli ļautu lemt par braukšanas maksas palielinājumu.

Tas varētu nozīmēt, ka RMS vairs turpmāk nav ieinteresēta nodrošināt mikroautobusu satiksmi Rīgā un, iespējams, pamazām aiziet no galvaspilsētas satiksmes tirgus. Tas gan nebūt nenozīmē, ka kompānija pilnībā bankrotējusi, jo RMS ietilpst transporta grupā “B-bus”, kas nodrošina gan satiksmi starp Rīgu un Ādažiem, gan uzņēmuma “Sabiedriskais autobuss” pārvadājumus Kuldīgā, Saldū un citviet.

RMS pārstāve Maija Lazdiņa ir paziņojusi, ka RMS finansiālās grūtībās nonāca jau Covid-19 pandēmijas laikā, kad strauji samazinājās gan pasažieru, gan reisu skaits, kā dēļ pat nācās slēgt vairākus maršrutus, piemēram, no Rīgas centra uz Vecdaugavu.

Ir alternatīvas

Pašreizējā haotiskā situācija mikroautobusu satiksmē pasažierus mudina no mikriņiem pārsēsties “Rīgas satiksmes” transportlīdzekļos. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

RMS mikriņu reisi nav unikāli, jo to maršrutu karte sakrīt arī ar “Rīgas satiksmes” transportu. Tomēr simtiem rīdzinieku mikriņi ir izdevīgi ar to, ka to maršruti veic savienojumus, ar kuriem no vienas vietas uz otru vietu var nokļūt bez pārsēšanās, piemēram, no Āgenskalna uz Mežciemu vai Ķengaraga uz Purvciemu.

“Rīgas satiksmes” preses pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane Jauns.lv uz jautājumu par RMS darbu atbildēja:

““Rīgas mikroautobusu satiksmei" ir jānodrošina visi sarakstos norādītie reisi. Gadījumā, ja, tas netiek darīts, tas ir pārkāpums, par ko aicinām klientus mums ziņot. Visi gadījumi tiek piefiksēti un kalpo kā pamats turpmākās darbības izvērtēšanai. Par nepamatotu reisu neizpildi “Rīgas mikroautobusu satiksmei” tiek piemērots līgumsods.

"Rīgas mikroautobusu satiksmes" maršruti apkaimju līmenī nenodrošina unikalitāti. Tāpēc klientiem sasniedzamības robežās ir sabiedriskā transporta alternatīvas”.

Tai pašā laikā jāuzsver, ka “Rīgas satiksme” ir arī pieļāvusi, ka RMS varētu pārtraukt strādāt. Bartaševiča-Feldmane aģentūrai LETA norādījusi, ka gadījumā, ja RMS pārtrauks sniegt pakalpojumu, pasažieri varēs izmantot kādu no jau esošajiem autobusu, trolejbusu vai tramvaju maršrutiem. Savukārt unikālos savienojumos, kurus patlaban nenodrošina “Rīgas satiksmes" transports, tiks meklēti risinājumi, kā tos integrēt “Rīgas satiksmes” maršrutu tīklā.

Jāatgādina, ka RMS jau iepriekš izcēlusies ar visai negodprātīgu rīcību. Piemēram, 2019. gadā bijušais satiksmes ministrs un “Rīgas satiksmes” pagaidu valdes priekšsēdētājs Anrijs Matīss pauda, ka RS “var radīt tādus apstākļus, ka pilnsabiedrība “Rīgas mikroautobusu satiksme” pati atteiksies no šobrīd pašvaldībai neizdevīgā līguma”. RMS ne tikai “noceļ” RS pasažierus, bet arī piekopj dažādas dīvainības. Piemēram, viens cilvēks brauc 600 reizes mēnesī, kā arī mikriņus izmanto neticams skaits invalīdu, par ko jāmaksā RS jeb no Rīgas budžeta.

Par to, ka mikriņu satiksme Rīgā sašaurinās liecina kaut vai statistika. Ja pims trim gadiem RMS nodrošināja 20 maršrutus, tad tagad tikai 11; līdz 2020. gada pavasarim RMS apkalpoja arī visus nakts reisus.