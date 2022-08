Daugavpilī no oktobra siltumenerģijas tarifs pieaugs par 43,3%

AS "Daugavpils siltumtīkli" noteiktais siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs par 45,2%, savukārt siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - par 38,4%. Tarifa izmaiņas uzņēmums skaidro ar kurināmā izmaksu izmaiņām.

Kā vēstīts, šogad tarifs Daugavpilī ir mainījies jau vairākkārt. No februāra tarifs palielinājās par 64,4% - līdz 93,65 eiro par MWh, no aprīļa samazinājās par 13,9%, no maija palielinājās par 17%, bet no jūlija samazinājās par 3,9%.

Savukārt no 10.augusta Daugavpilī siltumenerģijas tarifs pieauga par 2,7%, sasniedzot 93,06 eiro par MWh. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa izmaiņas no 10.augusta ietekmējis "Daugavpils siltumtīkli" kurināmā - šķeldas - izmaksu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums.

No septembra siltumenerģijas tarifs pieaugs par 31,7%, tam sasniedzot 122,55 eiro par MWh.

Kopumā komersants siltumenerģijas lietotājiem Daugavpilī piegādā apmēram 360 700 MWh gadā, kas ir otrs lielākais nodotais apmērs starp lielākajām pilsētām valstī.

"Daugavpils siltumtīklu" apgrozījums 2021.gadā bija 19,777 miljoni eiro, bet zaudējumi - 2,079 miljoni eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmums reģistrēts 2004.gadā, un tā pamatkapitāls ir 17,448 miljoni eiro. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Daugavpils pilsētas pašvaldība.