Sievietes aicinātas pieteikties bezmaksas tiešsaistes IT apmācībām

Apmācību programma "Work in Tech" paredzēta sievietēm, kuras vēlas iegūt kvalifikāciju IT nozarē, kā arī uzsākt vai turpināt darbu ar IT saistītā jomā. Sertificēto programmu izstrādājis uzņēmums "Google", tā sastāv no pieciem kursiem, un to iespējams apgūt platformā "Coursera".

Programmas dalībniecēm tiks nodrošināta piekļuve vairākiem praktiskiem uzdevumiem, dodot iespēju apgūt IT sistēmu izveides un atbalsta funkcijas vidē, kas ļoti līdzīga reālās dzīves situācijām un ir nozīmīga veiksmes atslēga darbam IT vidē.

Sarma norāda, ka "šī ir trešā reize, kad notiek apmācību programma "Work in Tech", un kopumā programmu līdz šim beigusi 121 dalībniece, tostarp 75% dalībnieču pēc mācībām ir devušās tālāk IT nozarē, uzsākot darba gaitas tajā vai turpinot apmācības programmēšanā".

Apgūstot mācību programmu, dalībnieces varēs darboties tādos amatos kā sistēmu analītiķe, IT atbalsta speciāliste, datubāzu administratore, IT tehniķe, datoru speciāliste un citos.

Kursa noslēgumā dalībnieces iegūs sertifikātu, kas apliecina apgūtās zināšanas, kas nepieciešamas, lai sāktu darbu IT jomā, iegūtās prasmes IT sistēmu ikdienas atbalsta uzdevumu veikšanai, ieskaitot datoru labošanu un savietošanu, bezvadu tīklu administrāciju, programmatūras instalēšanu un klientu atbalstu. Tāpat sertifikāts apliecina spēju veikt IT ikdienas atbalsta funkcijas, nodrošināt klientu apkalpošanu no problēmas identificēšanas līdz tās novēršanai, kā arī izprast un izmantot dažādas IT sistēmas.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 23.septembrim. Savukārt mācības sāksies 10.oktobrī un turpināsies trīs mēnešus. Pēc programmas absolvēšanas organizatori dalībniecēm nodrošinās atbalstu un konsultācijas atbilstoša darba atrašanai nozarē.

"Riga TechGirls" ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir izglītot un iedvesmot sievietes vairāk iesaistīties un darboties IT nozarē.