FOTO: ar plašu programmu 103. dzimšanas dienu nosvin Nacionālā bibliotēka

Bija iespēja gan apmeklēt izstādes un radošās darbnīcas, gan spēlēt spēles un piedalīties viktorīnās, gan klausīties koncertus un skatīties kino, gan piedalīties skeitborda sacensībās un vērot sportistu paraugdemonstrējumus un baudīt Rīgas panorāmas skatu no LNB kores 11.stāvā.

No plkst.11 līdz 17 notika ekspozīcijas"Grāmata Latvijā" apskate, savukārt no plkst.11 līdz 13 un plkst.14 līdz 16 noritēja programma "Kā attēls radīts?", kuras laikā notika ilustrāciju drukas un tekstu darbnīca "Ko senā Rīga saka LNB / ko LNB saka senajai Rīgai?".

Plkst.11 notika ekskursija izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem", kuru vadīja Pauls Daija un Beata Paškevica. Plkst.12 notika ekskursija izstādē "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani", kuru vadīja Anita Uzulniece un Margarita Zieda. Savukārt no plkst.11 līdz 17 apmeklētāji varēja mieloties ar ēdieniem, uzkodām un dzērieniem kafejnīcas "Divi Raiņi" telpā. Norēķināšanās notika pret ziedojumiem Ukrainai.

No plkst.11 līdz 16 notika programma Bērnu literatūras centrā. Apmeklētāji varēja piedalīties orientēšanās spēlē visai ģimenei "Pasaku meža detektīvs". Tāpat notika radošās aktivitātes bērniem - "Katram sava īsgrāmatiņa" un "Ūsaini astains stāsts bērniem". Interesenti varēja apskatīt mākslinieces, bērnu grāmatu ilustratores Natālijas Pudalovas izstādi.

No plkst.11 līdz 16 interesenti varēja piedalīties "Brain Games" galda spēlēs visai ģimenei, plkst.13 notika komandu prāta spēle-viktorīna "Grāmattārps". Viktorīnā bija iekļauti jautājumi par bibliotēkām, grāmatām un vispārīgām tēmām.

Savukārt no plkst.14 līdz 16 LNB ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Rīgas projektu koris, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas audzēkņi.

No plkst.14 līdz 16 notika ekstrēmā sporta programma "Ielēc 103!". No plkst.14 līdz 16 notika "Boards.lv" mini sacensības pie LNB ieejas. Plkst.16 interesenti varēja noskatīties dokumentālo filmu "Gads no malas".