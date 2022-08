Vaicāts par trīs galvenajām prioritātēm valsts budžetā, ja "Konservatīvie" piedalīsies valdības veidošanā pēc vēlēšanām, Bordāns uzsvēra, ka, pirmkārt, partijas budžeta prioritāte būs izglītība. "Pamata problēma Latvijā slēpjas tajā, cik jaudīga ir zinātne, kura var atbalstīt uzņēmējus, cik izglītota ir uzņēmumu vadība," pauž politiķis.

Bordāns norādīja, ka uz rīcību izglītības jomā jāskatās kopsakarā ar "Konservatīvo" izstrādāto plānu Latvijai, kas dotu iespējas desmit gadu laikā iekļūt Eiropas Savienības "top10" valstu vidū dzīves līmeņa ziņā. "Konservatīvo" līderis vērsa uzmanību, ka izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) ir izstrādājusi labu skolu attīstības plānu, kas kā informatīvais ziņojums ir apstiprināts arī valdībā. Šis plāns paredz valsts un pašvaldību sadarbību, radot iespēju palielināt skolotāju algas un pašvaldībām veidot optimālu skolu tīklu.

"Mērķis ir, lai katrs bērns savā pašvaldībā iegūst maksimāli labāko izglītību. Izaudzināt cilvēku un neiedot viņam labu izglītību šodien nozīmē viņu atstāt bezdarbniekos. Ja paskatāmies perspektīvā, tad pēc desmit gadiem šis posms būs noslēdzies un mēs būsim izveidojuši labu skolu tīklu ar labi atalgotiem skolotājiem. Mūsu uzdevums ir, lai pusaudzis, kuram pašlaik ir 15, pēc desmit gadiem ir ieguvis labāko iespējamo izglītību, veido ģimeni un strādā labu darbu," skaidro Bordāns.

"Tāpat ir jārunā par investīcijām infrastruktūrā. No tā bieži baidās, jo vai tad naudu liksim "betonā"? Taču bez labas infrastruktūras valsts nevar labi attīstīties. Mēs redzam, ka Polija būvē pat jaunus ceļus kā "Via Carpatia" no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai, jo tur, kur ir ceļš, apkārt rodas ekonomiskā attīstība," šādu piemēru minēja politiķis.

Bordāns norādīja, ka satiksmes ministra Tāļa Linkaita (K) izstrādātais ceļu attīstības plāns esot vērtējams kā "rūpīgi paveikts darbs". Tas arī ļaus cilvēkiem skaidri plānot, kur viņiem dzīvot, un, "ja ir labi ceļi, tad obligāti nav jādzīvo Rīgā, var dzīvot arī centrālajā Vidzemē vai citur," pauda "Konservatīvo" politiķis, skaidrojot, ka, lai to panāktu, ir jāveic ieguldījumi infrastruktūrā.

Tieslietu ministrs arī norāda, ka viena no budžeta prioritātēm būs arī labklājības joma un ģimeņu atbalsts.

14. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra pirmajā dienā.