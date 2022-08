No vecām grabažām uzbūvē unikālu traktoru, ar ko suņi var pārvadāt kravas

Viņš intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja par traktora rašanās ideju: “Mūsu fermā dzīvojošie dzīvnieki ir ļoti attapīgi, tādēļ bieži vien mēs ķeramies pie meistarošanas.

“Pēc seriāla “Fermas kolliju piedzīvojumi” noskatīšanās skatītājiem jau droši vien kļūst skaidrs, ka “Laimīgo kolliju zemes” dzīvnieki darbojas paši, bez cilvēku līdzdalības. Gandrīz kā Džordža Orvela pasakā pieaugušajiem “Dzīvnieku ferma”, kas man ļoti patīk. Tikai mūsu gadījumā fermas iemītnieki nerisina sociālas problēmas, bet gan uzlabo sadzīvi un izklaidē sevi ar dažādiem izgudrojumiem.

Hosento un traktors tūlīt pēc pabeigšanas.

Atbilstoši lauku situācijai radās ideja, ka dzīvnieki varētu uzbūvēt paši savu mini traktoru un pārvietoties ar to pļavā, pieskatot ganāmpulku, un veikt nelielus darbus saimniecībā, piemēram, pārvest piena kannas, atvest malku, sienu un citas lietas.”

Traktors tapa no šķūnī atrastām grabažām

“Kā ierasts, mūsu darbnīcā viss tiek izgatavots, detaļām izmantojot vecas, izjauktas grabažas un to, kas ir pie rokas. Ļoti reti saviem mērķiem pērkam kaut ko speciālu vai atbilstošu. Tas ir mūsu stils, firmas zīme. Tādēļ reizēm tas ir liels izaicinājums, pat apgrūtinājums radīt iecerētās ierīces, lietas no tā, ko var sameklēt lielajā siena šķūnī.

Hosento brauc ar piekabi pēc aitas.

Esmu sameklējis detaļas un izdomājis, ko un kā darīšu, bet, kad sāku meistarot, tad atklājas, ka iecerētās detaļas nemaz vai daļēji neatbilst rezultāta sasniegšanai. Tad ir jāmeklē visādi citi risinājumi.

Ar traktoru, protams, bija līdzīgi. Tiesa, būvēšana notika diezgan raiti. Traktoru uzbūvējām nedēļas laikā. Pēc mūsu meistaru būvēšanas standartiem tas ir ļoti labs rezultāts.

Nepilnību dēļ traktors jāpārbūvē

Parasti gadās tā: kad lietas ir uzbūvētas un sāktas ekspluatēt, atklājas visādas nebūšanas un ķibeles. Pēc seriāla filmēšanas traktors dodas uz pārbūvi, jo izmēģinājumi atklāja dažādas būtiskas nepilnības, piemēram, nepietiekamu elektromotoru jaudu.” Līdz ar to motors ir jāmaina, varbūt pat jāizmanto divi motori – katram aizmugurējam ritenim savs.

Traktora tapšana.

“Šogad uzlabot traktoru es vairs nepaspēšu, jo viss nepieciešamais jāpasūta “AliExpress” un nekas uz vietas mums te nav. Ņemot vērā drausmīgo piegāžu ilgumu, pasūtījumu varu saņemt tikai kaut kad novembrī. Tā man tiek solīts.

Bet tad jau var būt, ka kollijs Hosento vizināsies ragavās, kas viņam ļoti patīk. Mums ir jauna ideja: iespējams, zirga vietā ragavas vilks kāda no mūsu veļas mašīnām “Rīga”, kas atkal būs uzkāpusi uz slēpēm, kā jau to vienreiz izdarīja.”

Veca palete un riteņi no nolietotiem velosipēdiem

“Traktors ir uzbūvēts ļoti vienkārši: no šķūnī atrastajām grabažām. Par traktora pamatu un korpusu izmantots vecs koka paliktnis jeb tautā sauktais padons, kā arī daži dēlīši. Traktora riteņiem izmantoti divu vecu velosipēdu riteņi. Viens no tiem bija bērnu velosipēds, to izmantoja priekšējiem riteņiem, kuri ir mazāki.”

Hosento un Herta.

“Ar riepām bija ķibeles. Tās izrādījās vecas, tādēļ nācās vispār nomest nost un braukt ar plikiem riteņiem. Bet tas izskata ziņā traktoram piedeva daudz kolorītāku tēlu. Tas man atgādināja senās 50.gadu reklāmas no Amerikas, kur bērni no vecām grabažām būvēja “Soapbox cars” jeb ziepju trauka autiņus, ar ko braukāt.”

BMW lukturi un “Gazika” lampas

Traktora tapšanas process iemūžināts arī video filmā, ko var noskatīties šeit:

Filmā izmantots bufonādes efekts, kad situācijas un lietas ir mazliet pārspīlētas. “Tādēļ ir ļoti daudz dažādu gaismas efektu, lampu. Tās iegūtas no visādām vecām automašīnām, kas mums pašiem ir bijušas. Ir BMW lukturi, “Gazika” lampas un “Hondas” pagrieziena rādītāji. Stroboskopi un bākugunis gan ir speciāli pirktas.

Traktoram ir divi motori. Viens paredzēts gaitai, otrs – stūres mašīnai. Stūri ar sviras palīdzību apakšā groza elektromotors. Traktoram ir distances vadība, tas ir radio vadāms. “Mēs to vadām ar “FlySky 6” pulti, kas ir diezgan populāra radio vadāmajiem modeļiem. Bieži vien to izmanto dronu un lidmodeļu lidināšanai.”

Traktoram iegādāti divi pilnas izlādes akumulatori, kas paredzēti bērnu kvadricikliem. “Mašīnas akumulatori ir šausmīgi smagi. Tie sver gandrīz tik pat, cik smags ir traktors.”

Lociņš regulē stūres mehānismu.

Lauku kollijs varētu ar traktoru grābt sienu

Vecais Kollijs pastāstīja, ka pašu radītais traktors varētu praktiski noderēt saimniecībā, bet līdz šim to izmantoja izklaidei. “Mēs ar to šobrīd nestrādājam. Tas ir mūsu kārtējais jociņš, parodija par dzīvnieku meistarošanu, kā viņi uzlabo savu dzīvi.”

Lociņš, Hosento un Keisija.

Šis jau ir trešais traktors, kas tapis “Laimīgo kolliju zemē”. “Pirmais bija tāds traktors, uz kura varēja tikai sēdēt un tam nebija motora. Uztaisījām to no grabažām foto sesijai un filmiņai. Otrs bija neliels radio vadāms traktors, kuru vadīja kollijs Lociņš, guļot pļavā pie šķūņa uz dīvāna. Tas vadāja piena kannas un olas no šķūņa, kabačus no dārza un malku no meža.”

Traktoru būvi nākotnē iecerēts turpināt. “Varbūt pamēģināt papildināt traktoru ar kādu noderīgu agregātu, piemēram, aizmugurē nolaižamiem un paceļamiem siena grābekļiem. Kāpēc gan lauku kollijs nevarētu ar traktoru grābt sienu, kad aitu un kazu ganāmpulks ir rāms?”

Dullas idejas viena aiz otras

Lielākā daļa izgudrojumu “Laimīgo kolliju zemē” top saistībā ar fermā uzņemto seriālu. Jau iepriekš tapuši dažādi jocīgi aparāti un mantas. Vecais Kollijs minēja burbuļatoru siera pagatavošanai no kazas piena, limonādes mašīnu un limpjūteru (elektromehānisku ierīci dārzeņu šķirošanai), ko vadīja āzis Olimps, šķirojot burkānus no āboliem un tomātiem.

Lociņš, Keisija un Hosento būvē traktoru.

Radīts arī 3D printeris, ar kuru āži var drukāt burkānus pļavā brīžos, kad viņiem sagribas ēst. Āzītis Plampačs bija uztaisījis plamparātu jeb ierīci priekšmetu samazināšanai. Āzītis to varēja izmantot, lai ievietotu ķirbi lielajā koferī.

Šovasar "Laimīgo kolliju zemē" tapa arī radiovadāma robotkaza, parodējot pasaulē atpazīstamāko robotu ražotāju "Boston Dynamics", kuri nāca klajā ar paziņojumu, ka fermas suņus drīz nomainīs viņu ražotie robotsuņi. Kaziņa tapusi no “iRobot” putekļsūcēja, vecu printeru detaļām, gultas atsperes, tukšām konservu bundžām un dēlīšiem.

Oriģinālas idejas bez kopēšanas

Kopumā fermā īstenotas dažādas dullas idejas, lai paši varētu par to pasmieties un sasmīdināt arī citus. Ir jautri, redzot, ka suns brauc ar traktoru vai āzis šķiro dārzeņus ar speciālu datoru.

Visu neparasto ideju iniciators ir Vecais Kollijs. “Visas 100% ir manas idejas un mans izpildījums. Nekas no malas nav ņemts. Mēs cenšamies nekopēt, nemeklēt to, ko kāds jau ir darījis. Tas ir neinteresanti un neforši, kā arī liecina par to, ka cilvēkam pašam nav ideju un viņš nevar izdomāt kaut ko savu. Man ir ļoti svarīgi realizēt tieši savas idejas! Gribu savu vīziju, izdomājumu ieraudzīt dabā.”

Cik tāds traktors izmaksāja?

“Grūti aprēķināt, cik tas izmaksāja, jo pārsvarā mēs to taisījām no visādām vecām grabažām, ko bijām savākuši no dažādām vecām lietām, piemēram, veciem velosipēdiem, padoniem, lampām. Tādēļ naudā to nevar aprēķināt.

Detaļu kaudzīte no šķūņa. Pirmā diena.

Bet, ja būtu jārēķina un jāpērk viss, tostarp lampas, riteņi, elektromotori, elektronika un pults, traktors izmaksātu aptuveni 600-700 eiro,” Vecais Kollijs lēsa.