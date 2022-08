Iedzīvotāji netic, ka vienam cilvēkam, kura tālruņa numurs beidzas ar “0750”, var veikties tik daudz reižu pēc kārtas.

Maijā šis tālruņa numurs izlozēts kā nominants lielajai gada izlozei, jūnijā uzvarējis divas 100 eiro naudas balvas, dāvanu karti un ticis pie vēl vienas nominācijas gada lielajā izlozē, savukārt jūlijā uzvarējis pat četras 100 eiro naudas balvas un vienu dāvanu karti.

"Matemātiski domājot, tu domā - nopietni? Tāda laime? Katru mēnesi?" - prāto Ina, kura mēnesī iesniedz ap 50 čeku, bet neko nav laimējusi. Viņa vēlas uzzināt, kā vispār notiek izlozes? Kāda kompānija ir noslēgusi līgumu?

Līdzīgus jautājumus uzdod arī citi loterijas dalībnieki. "Kā var vinnēt viena un tā pati persona desmit reizes trīs mēnešos?"

"Vai tā var būt sakritība? Nedomāju gan."

"Kā ir iespējama šāda sakritība? Vai tomēr tā ir VID krāpšanās?"

"Vai tikai paši VID darbinieki nepiešķir sev laimestus?"

VID pārstāve Inita Kabanova skaidro, ka pati izloze nenotiek VID. "Izlozi veic neatkarīgs IT uzņēmums SIA “Mobilly”. Izloze ir pilnībā datora ģenerēta, un “Mobilly” izmanto nejaušo skaitļu ģenerēšanas sistēmu. Ja skatāmies uz tiem gadījumiem, kuri atkārtojas, tad mēs redzam, ka čeku ir iesniegts tiešām daudz."

Lielais veiksminieks jūlijā, kad laimējis piecas balvas, iesniedzis 3348 maksājumu apliecinošus dokumentus. “Ir grūti pateikt, kā cilvēks to izdara. Nav izslēgts, ka tas varētu būt kāds veikala darbinieks, kas paņem cilvēku nepaņemtos čekus," skaidro Kabanova. Viņa noliedz, ka uzvarētājs būtu no VID. "Kad pirmoreiz bija šāda situācija, protams, prasījām, jo mums arī likās – kā tad tā? Tomēr kolēģi paskaidroja, kā darbojas statistika un varbūtības teorija. Ļoti daudz kas tiešām ir atkarīgs no veiksmes."

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) 4. kursa students Rolands Aleksandrs Rudenko, kurš, izmantojot varbūtības teoriju, sīkāk izpētīja dalībnieka veiksmi jūlijā -piecus laimestus, atzīst, ka izbrīnīts par loterijas dalībnieka veiksmi.

"Pieņemot, ka šis konkrētais cilvēks iesniedzis 0,5 procentus no kopējā iesniegto čeku skaita, tas ir minimāls daudzums. Es teiktu, ka ir ļoti minimāla varbūtība, lai iegūtu veselus piecus laimestus. No matemātiskās, varbūtiskās puses, es teiktu, ka tas izbrīna. Vienreiz uzvarēt – jā, ok! Tad varētu nostrādāt ļoti mazs procents, bet šeit ir pieci notikumi," teic Rudenko.

Vienlaikus Rudenko norādīja, ka dalībnieka izredzes var palielināt, ja izlozes algoritms ir labvēlīgāks pret kādiem konkrētiem čekiem.

VID pārstāve Kabanova informēja, ka izlozes algoritms ir labvēlīgāks pret pakalpojumu apmaksu apliecinošiem dokumentiem, jo tieši pakalpojumu sfēru VID pastiprināti uzrauga. Līdz ar to dalībniekus aicina iesniegt tieši pakalpojumu apmaksas dokumentus.

VID čeku loterijas izlozi uzrauga pats VID, nevis, kā citas izlozes, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Raidījums sazinājās arī “Mobilly”, kam VID organizējis veikt izlozi. Uzņēmuma vadība norādīja, ka izloze ir godīga, tās sistēmai veiktas drošības pārbaudes.

Čeku loterija tika sākta 2019. gada jūlijā. VID aicina iedzīvotājus reģistrēt tajā maksājumu apliecinošus dokumentus, lai, tos vētot, cīnītos ar ēnu ekonomiku. Iedzīvotājus kārdina piedalīties loterijā ar vairākām ikmēneša balvām un lielākiem gada laimestiem. Čeku loterijas uzturēšana valstij katru gadu izmaksā ap 600 tūkstošiem eiro, bet tā sevi veiksmīgi atpelna pat ar krietnu uzviju.

Tomēr, tā kā novērojama tendence, ka dalībnieku skaits samazinās, lai loterija nekļūtu par slogu valsts budžetam, nākamgad plānots to pārtraukt.

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.