Aviopasažierus aicina uzmanīties ar suvenīriem, lai nepārvestu kontrabandu

Lai nesaņemtu sodu un suvenīru nekonfiscētu, jāievēro Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) prasības.

Konfiscē dzīvus bruņurupučus

Īpaši ceļojumos uz eksotiskām valstīm der laikus noskaidrot, vai izvēlētie suvenīri, piemēram, koraļļi, lielie gliemežvāki, dzērieni ar rāpuļiem pudelēs, kosmētikas līdzekļi ar eksotiskām sastāvdaļām, savvaļas dzīvnieku ādas izstrādājumi vai rotaslietas nav izgatavoti no sugām, uz kurām attiecas CITES prasības.

Muitas pārvalde ir apkopojusi datus par juridiskām un fiziskām personām konfiscētajiem CITES īpatņiem un no tiem izgatavotajiem izstrādājumiem. Pēdējos piecos gados pirms pandēmijas, kad Rīgas lidosta piedzīvoja straujāko pasažieru skaita pieaugumu, konfiscēts gandrīz 2250 šādu aizliegto priekšmetu.

Čūskādas soma, koraļļi, dzēriens ar čūsku – visi šie eksotiskie un aizliegtie suvenīri konfiscēti Rīgas lidostā. (Foto: Māris Puķītis)

Lielākā daļa bija dažādi kosmētiskie līdzekļi, kuru sastāvā ir kaviāra vai medicīnisko dēļu ekstrakts vai lāču tauki. Tāpat konfiscēti vairāk nekā 160 koraļļu koloniju fragmenti, alkohola pudeles ar apdraudētu sugu čūskām, vairākas lāču ādas, galvaskauss un priekšķepas, sieviešu rokaspulksteņu siksniņas no krokodila ādas, rožkoka un čūskādas izstrādājumi, valzirga ilkņi un pat dzīvi Vidusāzijas bruņurupuči un medicīniskās dēles.

Iepirkties var arī legāli

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode uzsver, ka dažkārt ceļojumā nopirkts suvenīrs vai pludmalē salasītu koraļļu gabaliņi var radīt neparedzamas sekas, jo ikvienu var iesaistīt savvaļas sugu nelegālajā ieguvē vai tirdzniecībā.

Tajā pašā laikā ir sugas, kas labi vairojas nebrīvē vai tiek iegūtas savvaļā tādā apmērā, kas to eksistenci neapdraud, piemēram, dažādi krokodili vai čūskas. Ja suvenīri veidoti no savvaļas sugām, kas iegūtas legāli un ilgtspējīgā veidā, to apliecina CITES sertifikāti.

Turpretim, iegādājoties suvenīrus no rokas, lēti un bez dokumentiem, kas apliecina to legālo izcelsmi, katrs pircējs kļūst par zobratiņu nelegālās tirdzniecības shēmā, jo pieprasījums veicina piedāvājumu.

Šādas darbības var novest pie situācijas, kad kāda tirdzniecībā pieprasīta suga savvaļā kļūst ļoti reta un izmirstoša. Tādēļ ir svarīgi iepazīties ar tirdzniecībā apdraudēto sugu sarakstu un, ja ir vēlme ko tādu iegādāties, izvēlēties legālu tirgotavu.

Vajadzīgas atļaujas

Lai Latvijā ievestu no CITES pielikumos iekļauto sugu dzīvniekiem vai augiem izgatavotus priekšmetus, preces iegādei ir jāsaņem CITES uzraudzības iestādes izsniegta eksporta atļauja, kā arī Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta importa atļauja vai muitas kontroles punktā jānoformē paziņojums par importu. Šķērsojot robežu, dokumenti kopā ar priekšmetu jāuzrāda muitā.