Nemirstīgais Lembergs un zaļzemnieki. Vēlēšanas gaidot: Zaļo un zemnieku savienība

Starpkaru demokrātiskās Latvijas politikas vērotāji pat ļaunākajos murgos neiedrošinājās sapņot, ka “svētām laulības saitēm” savaņģosies zemsavieši un sociāldemokrāti, kuri viens otru lamāja no panckām ārā, kā tik vien spēja. Bet, redz, ka var!

Savukārt mūslaiku politikas vērotāji neizpratnē rausta plecus, kad “visīstākie” zaļie - Zaļā partija - skaļi paziņo, ka ZZS no zaļuma nav ne smakas! Dīvaini jau mazliet tas ir, ka ZZS, kura sevi pozicionē kā zaļi domājošus, savā priekšvēlēšanu programmā zaļajai politikai nav papūlējusies veltīt atsevišķu rindkopu.

Lemberga varoņdarbi

Tikko notikušajos Ventspils pilsētas svētkos pa pilsētas ielām braukāja Lembergu atbalstoši traktori. (Foto: Publicitātes foto)

Bet premjera amata postenī atkal virzīt pirmās instances tiesā par koruptīvām darbībām notiesāto Aivaru Lembergu – to gan jā! Pat gluži labi apzinoties, ka diez vai viņam uz to spīd kāds cerību stariņš. Kaut vai tādēļ, ka diez vai Lembergam tiks atvēlēta piekļūšana valsts noslēpumam. To arī apzinās pati ZZS spice.

LZS priekšsēdētāja vietnieks Augusts Brigmanis taču vaļsirdīgi atzinies, ka Lemberga virzīšana premjera amatam ir saistīta ar to, lai panāktu to, ka “lielāks cilvēku skaits aiziet uz vēlēšanām”. Tā nu ar “Lemberga fenomenu” ZZS cer panākt, ka savējos dabūs Saeimā. Bet tas, ka nule aizvadītajos Ventspils svētkos pa pilsētu braukāja kāpurķēžu traktori, kuri Lembergu pieprasīja iecelt par premjeru, tāds mušpapīrs vien ir.

ZZS līdz nesenam laikam ietilpstošo gan Zaļo partiju, gan Liepājas partiju saniknoja Zemnieku savienības nespēja atteikties no “Lemberga fenomena”, un tās ZZS pameta, zemsaviešus atstājot pie pustukšas siles kopā ar Lemberga kabatas partiju “Latvijai un Ventspilij”, vienojoties ar Reģionālo apvienību un Liepājas uzņēmēju Uldi Pīlēnu veidot Apvienoto sarakstu.

Tā nu ZZS tā īsti savā nosaukumā vairs nevarēja godam lepoties ar vārdu “savienība”, līdz atrada savus kādreizējos niknākos pretiniekus - Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju (LSDSP), ar kuru nu sējās kopā “svētām laulības” saitēm. Visi nāvīgie apvainojumi aizmirsās!

Tradīciju spēks

Romāns Naudiņš pēc Nacionālajā apvienībā pavadītās divdesmitgades nu pārmeties pie zaļzemniekiem. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Pateicoties Lembergam, zaļzemnieku liste piedzīvojusi būtiskas transformācijas, kaut gan joprojām var cerēt uz vērā ņemamu atbalstu, jo, neskatoties uz visiem skandāliem, ZZS ietekme lauku novados, ir būtiska. Bieži vien ne jau Lemberga, bet tradīciju dēļ. Un tagad šīs tradīcijas ir vēl lielākas, jo zem viena lietussarga nu sadzīvo abas vecākās uz Latvijas politiskās skatuves joprojām izdzīvojošās partijas – zemsacvieši un sociķi.

Un šīs tradīcijas ZZS cenšas veiksmīgi sastiķēt. Kurzemē no 15 deputātu kandidātiem 9 ir ventspilnieki. Rīgā, kur zemniecības idejas nekad nav bijušas spēcīgas, galvgalis atdots sociāldemokrātiem. Bet Vidzemē, kur vietējās Zemnieku savienības nodaļas visdzirdamāk kurnēja par Lemberga ietekmi, vēlēšanu sarakstā visvairāk ir kādreizējie novadu mēri – Normunds Audzišs (Gulbene), Daiga Mieriņa (Carnikava), Hardijs Vents (Pārgauja), Harijs Rokpelnis (Mazsalaca), Didzis Zemmers (Limbaži) un Artūrs Dukulis (Alūksne).

Un nav jau tā, ka visi no šīs savienības mūk prom. Ir arī jaunpienācēji. Slavenākais no viņiem – Saeimas deputāts, bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, kurš pēc Nacionālajā apvienībā pavadītās divdesmitgades nu pieslējies zaļzemniekiem. Kaut arī ne īpaši laipni uzņemts – viņš ZZS Vidzemes listē startē ar pēdējo – 29. kārtas numuru.

Un arī viņa pirmsvēlēšanu laikā teiktie slavas vārdi ZZS “īpaši vēlos izcelt ZZS pragmatisko pieeju Covid-19 krīzes laikā, neatbalstot nepamatotus ierobežojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem, diskutējot par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un lemjot par vakcināciju, kā pārdomātu un demokrātisku, ne uzspiestu procesu, kas sašķēla sabiedrību un daļai iedzīvotāju neļāva strādāt un gūt iztikai nepieciešamos ienākumus”, izklausās pēc tā kā tādas mazas personiskās atriebes, jo pandēmijas laikā taču negribēja apstiprināt viņa vakcinācijas sertifikātu, jo viņš bija potējies ārzemēs ar Eiropas Savienībā neapstiprinātām vakcīnām.

Bet līdz nesenam laikam pastāvējošās zaļzemnieku kopības izjukšanas dēļ ZZS pazaudējuši virkni redzamu politikas smagsvaru, starp kuriem var minēt Ingmāru Līdaku, Māri Kučinski, Aiju Barču, Edgaru Putru un citus.

Sarakstu lokomotīves

Viktors Valainis, kurš 13. Saeimas vēlēšanās Zemgales iecirkņi izēda Augustu Brigmani, nu vairs nekandidēs vienā vēlēšanu apgabalā ar Brigmani. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Rīgas sarakstā ar pirmo numuru startē bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, kurš pie zaļzemniekiem atmucis no kādreizējās valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas nodibinājuma “No sirds Latvijai”; otrajā vietā – šajā Saeimā neiekļuvušais ilggadējās zemsaviešu smagsvars – Augusts Brigmanis, bet trešajā vietā – LSDSP līderis, bijušais Rīgas vicemērs Jānis Dinevičs. Galvaspilsētas sarakstā varam sastapt vēl pa kādam pazīstam sociāldemokrātam – kriminoloģijas profesoru Andreju Vilku un bijušo Rīgas izpilddirektoru Māri Tralmaku, kurš savulaik centies slēpt savu sadarbību ar komjaunatni.

Vidzemes saraksta līderis ir ZZS valdes līdzpriekšsēdētājs, Saeimas deputāts Armands Krauze; otrajā vietā – bijusī Carnikavas domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, bet trešajā bijušais Mazsalacas mērs Harijs Rokpelnis.

Latgales listes pirmais numurs piešķirts Rēzeknes domniekam Kasparam Melnim. Otrajā vietā ir Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, kura savulaik pabijusi arī Balvu novada un Saeimas deputātes krēslā Līga Kozlovska, bet trešajā vietā – vēl viena vietējā deputāte – Preiļu novada vicemēre Anita Brakovska.

Kurzemē ar pirmo numuru startē Saeimas deputāts, bijušais labklājības un arī satiksmes ministrs Uldis Augulis; otrajā vietā vēl viens Saeimas deputāts Jānis Vucāns. Tāpat kā trešajā vietā - Gundars Daudze, kurš savulaik bijis arī Valsts prezidenta kancelejas vadītājs.

Zemgalē ar pirmo numuru startē pieredzējis politiķis, kurš paspējis pabūt arī Zatlera reformu partijā un “Vienotībā” – Saeimas deputāts¸ Latvijas lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis, kurš pagājušajās Saeimas vēlēšanās apsteidza Augustu Brigmanim un viņam neļāva iekļūt Saeimā. Tādēļ laikam Brigmanis šajās vēlēšanās no Zemgales saraksta pārcelts uz Rīgas sarakstu. Jāteic, ka Valainis pirms kāda laika arī tika uztverts kā iespējamais ZZS premjera amata kandidāts. Bet tad saulītē atkal tika celts Lembergs.

Otrajā vietā – Jēkabpils novada domniece Līga Kļaviņa, bet trešais – viens no trim šajās vēlēšanās startējošajiem Andriem Bērziņiem, šajā gadījumā – Latvijas bērnu fonda vadītājs.