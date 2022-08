Satiksmi regulējošas ceļa zīmes uz ceļu būves automašīnas. (Foto: LETA)

Autovadītāju ievērībai: gandrīz 70 valsts ceļu posmos turpinās būvdarbi

Aptuveni pusotra stunda ceļā jāplāno Bauskas šosejas (A7) posmā no Iecavas līdz Bauskai, kā arī reģionālā autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem un autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) posmā no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai, ziņo VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.