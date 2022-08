Rīgā aiztur vīrieti ar zagtu motociklu, kurš apzadzis arī divus dzīvokļus

28. jūlijā Valsts policijas darbinieki, kas atbildīgi par satiksmes uzraudzību, sadarbībā ar policistiem no Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas, Rīgā uz Kalnciema tilta apturēja iespējamo vainīgo vīrieti, kurš tobrīd vadīja zagto motociklu. Jāpiemin, ka motociklam bija uzliktas numurzīmes no cita transportlīdzekļa. Taču iesniegums saistībā ar šo numurzīmju iespējamu zādzību policijā pagaidām nav saņemts.

Vīrietis policijai norādīja, ka zādzību izdarījis, aizstumjot motociklu uz nomaļāku vietu, tur to iedarbinājis un aizbraucis.

Jāpiemin, ka aizturētais vīrietis no ieslodzījuma vietas atbrīvojās vien pirms mēneša, un jau iepriekš sodīts par zādzībām.

Turklāt policijas rīcībā esošā pašreizējā informācija liecina, ka viņš nesen izdarījis arī zādzības no diviem dzīvokļiem Rīgā, Dārzaugļu ielā un Brīvības ielā, kamēr saimnieki neatradās mājās. No šiem īpašumiem tika nozagti datori, nauda, mobilo telefonu un datoru lādētāji, kā arī dokumenti. Diemžēl lielāko daļu mantu vīrietis jau ir paspējis pārdot, tāpēc tās šobrīd nav izdevies atgūt.

Veicot kratīšanu vīrietim piekritīgajās adresēs policisti konstatēja, iespējams, no citām adresēm zagtas mantas – divus divriteņus un svešu personu dokumentus, kas tika atsavināti. Tāpat pie viņa tika atrasti astoņi vīstokļi ar gaišu pulverveida vielu, kam tiks nozīmēta ekspertīze.

Saistībā ar notikušo uzsākti trīs kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.