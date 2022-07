"Mēs norāvāmies!" Zināmi Monblānā bojāgājušo latviešu nāves apstākļi

Jauns.lv sazinājās ar abu draugu Kasparu, kurš kopā ar Jāni un Vitu baudīja Alpu burvību, taču uz pašu Monblāna virsotni todien nedevās. Pēc Kaspara stāstītā Jānis Dreimanis un Vita Skuja uz Monblāna virsotni izgāja 20. jūlijā plkst. 2:00 naktī no Reugedes Cosmiques kalnu mājiņas. Virsotni viņi sasniedza pēc 7,5 stundām pulksten 9.30. Kaspars sazvanījās ar Jāni 11:06 un noskaidroja, ka Jānis ar Vitu tagad ieturot nelielas pusdienas pirms Mont Maudit šķērsošanas.

Nokrituši no klints

„Pulksten 12:34 man piezvanīja Jānis un teica, ka ir slikti un ir nepieciešama palīdzība. Es viņam uzreiz jautāju, vai vajag izsaukt glābējus. Viņš teica, ka vajag. Viņi abi ar Vitu ir „norāvušies” un Vita guļ bezsamaņā - bijis brīvais kritiens un slīdēšana pa ledu. Par sevi Jānis teica, ka viņam laikam ir lauztas ribas. Pēc Jāņa teiktā sapratu, ka viņš vēl tikai dodas pie Vitas, jo pats gluži blakām viņai nebija,” notikušo atstāsta Kaspars, turpinot: „Komunikācija ar glābējiem notika ar manu starpniecību, jo es biju viņus izsaucis, un Jānim bija grūti runāt. Glābēji gribēja zināt viņu koordinātes un Vitas stāvokli. To visu Jānis atsūtīja, un es uzreiz pārsūtīju tālāk. Pēc dažām minūtēm no Šamonī ielejas varēja redzēt helikopteru lidojam virzienā uz Mont Maudit.”

COSMIQUE ROUTES: THE 3 MONT BLANC TRAVERSE maršruts uz Monblāna virsotni. (Foto: Soctīkli)

Pulksten 16:45 viens no glābējiem zvanīja Kasparam un teica, ka diemžēl Jānis ir miris. Pēc glābēju stāstītā, kad viņi lidojuši ar helikopteru tuvāk negadījuma vietai, tad Jānis vēl pamāja ar roku, signalizējot, ka viņi ir šeit. Bet pēc 15 minūtēm Jānis vairs neizrādīja dzīvības pazīmes. Savukārt Vitu glābēji aizveda uz Francijas pilsētas Ansī slimnīcu, kur turpināja cīnīties par viņas dzīvību. Bet diemžēl naktī no 20. uz 21. jūliju Vita Skuja nomira.

Viens no nāvējošākajiem kalniem pasaulē

Eiropas Savienības augstākā virsotne Monblāns ir viens no populārākajiem kalnos kāpēju mērķiem, jo ainaviski skaistā kalna apkārtne piedāvā visdažādākās grūtības maršrutus, sākot no salīdzinoši vieglām kalnu takām, beidzot ar tehniski ļoti sarežģītiem klinšu kāpieniem. Savukārt kāpiens pašā Monblāna virsotnē nav no tiem fiziski smagākajiem un tehniski sarežģītākajiem, tomēr labas iemaņas alpīnismā un atbilstošs ekipējums gan ir nepieciešams.



Ik gadu Monblānā kāpj ap 30 tūkstošiem tūristu un alpīnistu, taču, diemžēl Monblāns prasa arī upurus, jo kalnos kāpējus bieži vien pārsteidz mainīgie laika apstākļi. Pēdējos gados kāpšanu Monblānā ietekmē arī klimata izmaiņas, jo karstās vasaras kausē ledājus, un līdz šim par drošiem uzskatītie kāpšanas maršruti kļūst par riskantiem un bīstamiem – ledājos izveidojas plaisas, iespējamas lavīnas un akmeņu nobrukumi.

Monblāns skatā no Aiguille du Midi smailes. (Foto: Juris Vaidakovs)

Līdz šim Monblāns prasījis jau vairāk nekā 1400 cilvēku dzīvības. Arī dienā, kad bojā gāja Jānis Dreimanis un Vita Skuja, noticis vēl viens letāls kritiens, bet nākamajā dienā esot norāvusies un kritusi vēl kāda kāpēju grupa. Par laimi, kritiens nobremzējies metru pirms kraujas, tāpēc visi izdzīvoja un tika cauri vien ar dažādām traumām.

Liktenīgs izrādījās „Nolādētais kalns”

Arī šovasar Eiropu sasniedza pamatīgs karstums, tāpēc ne velti Šamonī gidu asociācija (Compagnie des Guides de Chamonix) 14. jūlijā paziņoja, ka: „ņemot vērā pašreizējos apstākļus augstkalnos un gaidāmo temperatūras paaugstināšanos, ir nolēmusi uz laiku pārtraukt uzkāpšanu Monblānā pa parasto Gutera maršrutu.” Tikmēr kāpšana Monblānā netika aizliegta, bet kalnos kāpēji tika brīdināti par iespējamo bīstamību, lai katrs izvērtētu savas spējas. Uz Monblāna virsotni ik dienu devās daudzi kalnos kāpēji - to vidū bija arī Jānis Dreimanis un Vita Skuja, kuri, izvērtējot visus apstākļus, centās izvēlēties visdrošāko veidu kā un kur kāpt, no nometnes izgāja ļoti agri un virsotnē uzkāpa ātrā tempā, lai izvairītos no bīstamās dienas svelmes.

Šamonī gidu asociācijas 14. jūlijā sociālajos tīklos izplatītais paziņojums, ka laika apstākļu dēļ uz laiku pārtraukusi uzkāpšanu Monblānā pa Gutera maršrutu. (Foto: Soctīkli)

Jānis un Vita izvēlējās nevis klasisko Gutera maršrutu, bet gan maršrutu „COSMIQUE ROUTES: THE 3 MONT BLANC TRAVERSE” no Aiguille du Midi (3840m) smailes, līdz kurai var nokļūt, uzbraucot trošu vagoniņā. Šis maršruts ir garāks un tehniski mazliet sarežģītāks, toties ainaviski skaistākais. Tas ved pāri vairākām Monblāna satelītvirsotnēm, un viena no tām ir Mont Maudit – vieta, kas Jānim Dreimanim un Vitai Skujai izrādījās liktenīga.

Starp citu 4465 metrus augstā Mont Maudit nosaukums tulkojumā no franču valodas nozīmē „Nolādētais kalns”. Šī virsotnes apkaime īpaši traģiska bija 2012. gada 12. jūlijā, kad lavīnā bojā gāja deviņi kāpēji un vēl deviņi tika ievainoti.

Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušu tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.