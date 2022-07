No JV saraksta vēlēšanās startēs kādreizējie "KPV LV" deputāti, bijusī veselības ministre un reģionālie mēri

Deputāts Atis Zakatistovs 13. Saeimā tika ievēlēts no partijas "KPV LV" saraksta. Rudenī gaidāmajās vēlēšanās viņš kandidēs no Latgales saraksta ar astoto kārtas numuru. Arī deputāte Iveta Benhena-Bēkena parlamentā tika ievēlēta no "KPV LV", un 14. Saeimas vēlēšanās viņa startēs no Rīgas saraksta kā astotā kandidāte.

Deputāte Anda Čakša savukārt 13. Saeimas vēlēšanās iekļuva parlamentā kopā ar Zaļo un zemnieku savienību. Gaidāmajās vēlēšanās viņa startēs JV Zemgales sarakstā ar otro kārtas numuru.

Kādreizējā veselības ministre Ingrīda Circene tika ievēlēta 10. Saeimā no partijas "Vienotība" saraksta, taču 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanās viņa netika ievēlēta parlamentā. Rudenī Circene kandidēs no JV Kurzemes saraksta, ieņemot sesto vietu sarakstā.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars (JV) ir bijis mērs kopš 2009. gada. 14. Saeimas vēlēšanās viņš kandidēs uz deputāta amatu no partijas Vidzemes saraksta ar ceturto kārtas numuru.

Kādreizējais Jēkabpils domes priekšsēdētājs, šobrīd deputāts Leonīds Salcevičs (Jēkabpils reģionālā partija) līdz 2017. gadam bija Jēkabpils domes priekšsēdētājs, pārstāvot Jēkabpils reģionālo partiju. Viņš kā trešais kandidāts pēc kārtas startēs vēlēšanās no JV Zemgales saraksta.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ("Kuldīgas novadam") savukārt ieņems otro vietu JV Kurzemes sarakstā.

Kā ziņots, JV piesaka 115 deputāta amata kandidātus piecos vēlēšanu apgabalos. Apvienības Ministru prezidenta amata kandidāts, pašreizējais premjers Krišjānis Kariņš būs saraksta līderis Vidzemē, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs - Rīgā, Kurzemes sarakstā ar pirmo numuru startēs Saeimas deputāts, partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens, Zemgalē saraksta līderis būs finanšu ministrs Jānis Reirs, bet Latgalē - bijušais iekšlietu ministrs, deputāts Rihards Kozlovskis.

Deputāta amata kandidātus JV sarakstos deleģējušas visas apvienībā ietilpstošās partijas - gan "Vienotība", gan reģionālās partijas "Kuldīgas novadam", "Tukuma pilsētai un novadam", "Valmierai un Vidzemei", "Jēkabpils reģionālā partija", kā arī "Latgales partija", ar kuru apvienība sadarbojas.

14. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra pirmajā dienā, sestdienā.