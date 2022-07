Mednieki Matīšu pagastā sastapušies ar neparastu, iepriekš neredzētu dzīvnieku

Sākumā licies, ka tas varētu būt jenotsuns, lapsa vai arī lācēns, taču, uzmanīgāk skatoties, dzīvnieks neatgādinājis nevienu no tiem. Tam bijusi maza galviņa, diezgan klumzīga gaita, dzeltenpelēcīga krāsa. Izskatījies, ka zvērs nespēj ātri pārvietoties.

Iznācis no meža, dīvainis ļodzīgi četrrāpus devies pāri arumiem Braslavas mežu virzienā.

"Medīju jau desmit gadus, bet līdz šim tādu zvēru nebiju redzējis. Todien, satiekoties ar pārējiem, apspriedāmies un nācām pie slēdziena, ka tas nevarēja būt nekas cits kā tinis jeb āmrija. Netālu Beķeru galā biešu vācēji arī šoruden redzējuši dzīvnieku, ko nevarējuši atpazīt," sacīja Bergmanis.

Zoologs, Valsts Meža dienesta medību daļas speciālists Jānis Ozoliņš pastāstīja, ka āmrijas Latvijas teritorijā esot uzturējušās ledus laikmetā un arī ap XVI, XVII gadsimtu. Šie dzīvnieki esot sastopami polārajā zonā Skandināvijā - Somijā un Ziemeļzviedrijā - un pa retam manīti arī Igaunijas ziemeļdaļā.

Septiņdesmitajos gados āmrija it kā esot redzēta pie Engures ezera, bet pēdējo piecu gadu laikā dažas reizes par tās klātbūtni ziņojuši vidzemnieki, to skaitā arī no Gulbenes rajonā.

"Tas ir interesants gadījums. Tomēr nav jādomā, ka tāpēc, ka tinis šeit manīts, viņš Latvijā ieviesīsies un sāks dzīvot," sprieda Ozoliņš.