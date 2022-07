Rīgas Dome atļauj demontēt divus padomju armiju slavinošus objektus Ķīšezera krastā

Līdz 15. novembrim tiks nojaukts obelisks Sarkanās armijas 374. strēlnieku divīzijai, kā arī demontēta piemiņas zīme Sarkanās armijas uzbrukuma vietā. Abi objekti ir Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu aģentūra" valdījumā, kam uzdots nodrošināt obeliska un piemiņas zīmes demontāžu.

Obelisks Sarkanās armijas 374. strēlnieku divīzijai Mežaparkā, Ķīšezera krastā tika uzstādīts 1950. gadā. Tas ir 4 metru augsts četrskaldņa formas granīta obelisks, tipveida piemineklis padomju armijas karavīriem. Otrs objekts atrodas Jaunciema gatvē pie 7. šķērslīnijas. Tā ir granīta laukakmenī iemontēta plāksne ar vēstījumu tekstu latviešu un krievu valodā.

Pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienības okupētajās valstīs, tajā skaitā Latvijā tika uzstādīti pieminekļi Padomju armijas karavīriem kā atbrīvotājiem no vācu fašisma. Tika glorificēta Padomju Savienības un tās militāro spēku izšķirošā loma karā, tāpat tika vēstīts par komunistiskās ideoloģijas pozīciju nostiprināšanos okupētajās valstīs. Arī Rīgā uzstādīja pieminekļus, lai iezīmētu vietas, no kurām Sarkanās armijas karavīri veica Rīgas centra ieņemšanu, pasludinot šo datumu par pilsētas "atbrīvošanas" dienu. Latvijai un latviešu tautai šī "atbrīvošana" izvērtās gadu desmitiem ilgā okupācijā un represijās. Šādi pieminekļi nav tikai bezpersoniskas un neitrālas vēstures liecības, to uzturēšana pauž vēstījumu, ka notikumi un personas, kas tajos iemūžināti, ir pelnījuši sabiedrības uzmanību un atzinību.

Kā ziņots, speciālā komisija ir identificējusi un valdība atbalstījusi 69 demontējamus padomju režīmu slavinošus objektus.

Starp tiem ir arī iepriekš minētais obelisks, kas ticis izgatavots no vietējiem obeliska formas kapakmeņu piedāvājumiem. Tam neesot nekādas mākslinieciskās vai arhitektūras vērtības, un tā ideoloģisko slodzi nosaka vien attiecīgs uzraksts.