Ar šādu vēlēšanu listes sastādīšanas kārtību “attīstībnieki”, pēc visa spriežot, vēlas savā atbalstītāju pulkā ievilināt gan tos, kas grib balsot par pašreizējo kursu, gan tos, kuri teic – par vecajiem nu gan ne, labāk par kādu jaunu un slavenu personu, kas līdz šim politikā nav sasmērējies un bauda tautas uzticību! Tad nu te ir “divi vienā”. Savukārt tiem, kuri grib “jaunos spēkus”, cītīgi jāburas pa sarakstu vidusdaļu. Un burties jau var nākties, jo šī pozīcijā esošā partija ar saviem ministriem bijusi visai nestabila.

“Attīstībai/Par!” pārstāve, Saeimas deputāte Inese Voika piedalās 14. Saeimas vēlēšanu kandidātu diskusijā Lastādijas kultūras kvartālā par sabiedrības līdzdalību un saliedēšanu. (Foto: Zane Bitere/LETA)

No četriem partijas ministriem valdībā no skandāliem pēdējā četrgadē paglābies vien savulaik no “Vienotības” pārbēgušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Pārējiem trim, veselības, iekšlietu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriem, klājies gauži.

Veselības ministri Ilzi Viņķeli nomainīja Daniels Pavļuts, jo pandēmijas sērga skāra arī veselības nozari. Iekšlietu ministre Marija Golubeva pamatīgi pa mici dabūja tā dēvētās “Uzvaras dienas” sakarā, un viņu nomainīja Kristaps Eklons. Savukārt galveno reģionālās reformas iniciatoru Juri Pūci skandālu dēļ nācās nomainīt Artūram Tomam Plešam. Tas, protams, netraucē ne bijušajiem, ne esošajiem ministriem atkal pirmajās rindās posties uz seno Bruņinieku namu. Vienīgi Ilze Viņķele nu pagaisusi no vēlēšanu sarakstiem.

Limuzīna Lāsmiņa, veselīgais čekists un no kosmosa augstumiem

Diāna Zande, kuru pazīstam ne tikai kā psihoterapeit, bet arī kā Lāsmiņu no “Limuzīna Jāņu nakts krāsā”, sasparojusies iekarot Saeimas namu. (Foto: Rojs Maizītis/Jauns.lv)

Rīgas saraksta pirmās sešas vietas ir pašreizējām varas sievām un vīriem. Pirmajā vietā – bijusī iekšlietu ministre, tagad Saeimas deputāte un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Marija Golubeva, otrais – veselības ministrs Daniels Pavļuts, trešā – Saeimas “Attīstībai/Par!” frakcijas vadītāja vietniece, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītāja Vita Anda Tērauda. Tālākajās trīs vietās atkal Saeimas deputāti - Mārtiņš Šteins, Inese Voika un Krista Baumane.

Septītajā vietā ir viena no Latvijā vispazīstamākajām personām – kurš tad nepazīst “Limuzīna Jāņu nakts krāsā” spuraini sprigano Lāsmiņu! Viņas lomas tēlotāja Diāna Zande, kura gan tagad sparīgi atkratās no “Lāsmiņas sindroma” un sevi prezentē kā psihoterapeti jeb precīzāk - kognitīvi biheiviorālo terapeiti un SIA “Diānas Zandes psihologu prakse” valdes locekli, cer mediķes kabinetu nomainīt pret tautas priekšstāves apartamentiem.

Savukārt basketbola laukuma klājumu pret Saeimas nama deputātu nodeldēto grīdu cierē nomainīt Spānijā spēlējošais latviešu basketbolists Dāvis Rozītis.

No kosmosa izplatījuma uz zemes, konkrētāk uz Saeimas namu, vēlas nolaisties savulaik Marsa iekarotāja godu gribošais, Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents Pauls Irbins no Cēsīm. Sarakstā ir vēl vairākas pazīstamas personas, piemēram, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore Laima Geikina, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija direktors Oskars Kaulēns un izstāžu kuratore Inga Lāce.

Bet Rīgas sarakstu ar 39. numuru noslēdz pazīstamais Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas gastroenterologs, pareizas un veselīgas dzīves popularizētājs Anatolijs Danilāns, kurš pēdējā laikā sataisījis pamatīgu skandālu ar savu atrašanos čekas maisos. Valsts drošības komiteja viņu ar segvārdu “Dainis” esot savervējusi 1968. gadā.

Pats Danilāns to nenoliedz un televīzijas “Panorāmā” sacīja: “Es pats to saku un atzīstu, un nenoliedzu. Mans tētis savā laikā, būdams izglītots cilvēks, strādāja vācu policijā par rakstvedi. Viņu krievi ņēma ciet. Lai kaut ko tur varētu darīt, es piekritu viņiem pastāstīt…

Es biju ārsts Preiļos un braukāju pa ārzemēm. Viņus interesēja, vai negrib kāds braukt prom. Tur mana atbilde bija ļoti vienkārša: “Nav neviena, kas grib braukt prom, visi grib palikt jaukajā Padomju savienībā!” Ar to tā mana saruna beidzās. Sistēma ar KGBešņikiem ir baiga. Lai pie velna viņi iet, un es darīšu visu iespējamo, lai Latvijā nekas tāds vairs nebūtu, ko mēs esam pārdzīvojuši.”

Prezidenta kundze, reformas disidents un šlāgermuzikants

Vidzemes saraksta pirmais numurs ir piešķirts aizsardzības ministram Artim Pabrikam, bet otrais numurs Igaunijas eksprezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa kundzei, Latvijas prezidenta padomniecei informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ievai Ilvesai (pirmslaulību uzvārdā – Kupce). Tālākās divas vietas Saeimas deputātiem - Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājam, ārstam Andrim Skridem un žurnālistei, dramaturģei un dzejniecei Dacei Rukšānei-Ščipčinskai.

Igauņi par Ievu Ilvesu alias Kupci:

Šajā sarakstā ir arī visnotaļ “divdomīga” persona, varētu teikt, pašvaldību reformas skandalozākā un uzvaru izcīnījusī personība, kura ar rokām un kājām bija pret “attīstībnieka” Jura Pūces bīdīto reģionālo reformu un panāca sava novada neatkarību – “separātiskā” Varakļānu novada mērs Māris Justs.

Tāpat vienam otram degunus raukt varētu mudināt bijusī Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Evija Papule. Visnotaļ gudra un inteliģenta dāma, kura sāka gānīt pirms četriem gadiem, kad viņa nolēma uz Saeimu startēt no “Saskaņas” saraksta. Viņa iesēdās deputātes krēslā un nu, pamainījusi pozu, vairs nepieder “Saskaņas” frakcijai un ir neatkarīgā ārpusfrakciju deputāte.

Bet šis nav pirmais un vienīgais Evijas Papules “politiskais sānsolis”. Tagad jau reti kurš atceras, ka pirms 12 gadiem viņa neveiksmīgi uz Saeimu startēja no samērā skaļas sīkpartijas “Par prezidentālu republiku”. Skaļas tādēļ, ka tās rindās bija tādi uzmanību pievērst spējīgi politiķi kā Odisejs Kostanda, Andris Rubins un Oskars Grīgs.

Starp visā valstī pazīstamiem cilvēkiem no Vidzemes saraksta var minēt Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāju Viesturu Zepu. Bet sarakstu noslēdz šlāgeaprindās labi zināmais grupas “Bumerangs” mūziķis, arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Cietokšņa pārvaldnieks, Upītes direktors un improvizācijas aktieris

"Attīstībai/Par!” Kurzemes vēlēšanu listi noslēdz aktieris Jurģis Spulenieks. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Latgales sarakstā ar pirmo numuru startē Saeimas frakcijas “Attīstībai/Par!” priekšsēdētājs, deputāts, daudz kritizētais kādreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Otrais numurs arī ticis “bijušajam”, kādreizējam Daugavpils mēram, tagad vienkārši vietvaras deputātam Jānim Lāčplēsim. Tālāk seko arī pazīstami politiķi – Saeimas deputāte, literatūzinātniece, profesore Janīna Kursīte un Līvānu mērs Andris Vaivods.

Vēl sarakstā ir Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis un eiroparlamentārieša Ivara Ījaba biroja vadītājs Pēteris Viņķelis, kurš kādreiz varēja lepoties ar esību partijā “Vienotība”.

Sarakstu noslēdz Latgalē pazīstamais nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktors Andris Slišāns.

Kurzemē ar pirmo numuru startē iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, kam seko Liepājas domniece Dace Bluķe un Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes docenta pienākumu izpildītājs Ainārs Dimants. Vēl sarakstā ir kādreizējā Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa.

Sarakstu noslēdz Kurzemē labi pazīstamais Rīgas baleta skolas beidzējs, aktiermeistarības un improvizācijas skolotājs Jurģis Spulenieks, kurš spēlējis uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves.

Lūrihs no Vārnu ielas, skandalozais tēlnieks un nenosvērtais Dombrovskis

Bet Zemgales saraksta pirmais numurs ir pašreizējam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Otrais numurs ir pašreizējais Saeimas deputāts, kurš parlamentā iekļuvis no “Saskaņas”, reiz izglītības un zinātnes, kā arī ekonomikas ministra godā pabijušais Vjačeslavs Dombrovskis. Cilvēks, kurš iepriekšējā četrgadē teju vai no panckām ārā lamāja valdošo pozīciju, nu tiecas uz šīs pašas pozīcijas partiju. Tomēr tas nav nekas neparasts šai personai – viņš partijas mainījis pēc vajadzības, arī pabijis gan Zatlera reformu partijā, gan “Vienotībā”.

Andris Lielais par Krieviju un krieviem:

Viņam seko Rīgas domniece, savulaik par Eiropas labāko jauno basketbolisti atzītā Anete Jēkabsone-Žogota. Ceturtais numurs ticis vēl vienam ļoti pazīstamam cilvēkam, kurš gan vairāk ievērības izpelnījies Krievzemē. Tas ir tikko no Krievijas uz Latviju pārcēlies aktieris Andris Lielais, kurš karjeru 1970. gadā sāka ar Lūriha lomu Rīgas kinostudijas “Vārnu ielas republika”. Viņš filmējies vairākās Latvijas un Krievijas filmās, bet pēdējos gados bija Krievijas propagandas šovu zvaigzne, kuros tēloja “slikto zēnu” un rusofobu. Kremļa pacietības mērs izsīka šī gada aprīlī, kad viņš Krievijas televīzijas kanāla NTV raidījumā “Tikšanās vieta” kritizēja Krievijas valdību, Krievijas rīcību Ukrainā un Krievijas sabiedrības reakciju uz Ukrainā notiekošo, pēc kā aktierim drīz vien it kā nenomaksāta parāda dēļ bloķēja bankas kontu, un viņš bija spiests atstāt Krieviju un pārcelties uz Latviju

Sarakstu noslēdz Latvijas mākslas akadēmijas profesors, dažreiz ļoti skandalozo tēlniecības darbu autors Aigars Bikše, kurš uz laiku, kamēr Artūrs Toms Plešs iesēdies ministra krēslā, tagad ir Saeimas deputāts.

Tā nu šajos kara apstākļos “Attīstībai/Par!” (partijas) priekšvēlēšanu programmas otrais teikums skan: “Eiropā ir karš” aicina visus “droši kopā” balsot par “attīstībniekiem”, jo “mūsu virsmērķis ir droša brīvība Latvijai – nacionālā, ekonomiskā un sociālā drošība, saglabājot cilvēka cieņu, tiesības un brīvības”.

Tiek piedāvāta visnotaļ progresīva un futūristiska augšupeja ne tikai ar mājokļu masveida siltināšanu, bet arī ar “jaunās paaudzes kodolenerģiju”, “mūsdienīgu mūžizglītību” un “zibensātru 5G internetu”.