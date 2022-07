Foto: Publicitātes foto

Latvijā viesosies slavenais Ukrainas zēnu koris "Dudaryk"; par koncertiem savākto naudu ziedos karavīriem

Ar koncerttūri Latvijā viesosies Ukrainas Nacionālais Akadēmiskais zēnu koris "Dudaryk" (Ļviva). No 27. līdz 29. jūlijam koris sniegs divus koncertus Rīgā un vienu Jūrmalā. Ieeja – par ziedojumiem. Par koncertiem savākto naudu koris ziedos, lai atbalstītu karavīrus - kora bijušos dalībniekus, kuri Ukrainas armijas rindās šobrīd aizstāv savu valsti no okupantiem. No koncertturnejā saziedotajiem līdzekļiem Ļvivā tiks organizēta arī palīdzība civiliedzīvotājiem - zupas virtuves bēgļiem no Mariupoles un citām pilsētām, kuri kara dēļ šobrīd pametuši savas mājas un uzturas salīdzinoši mierīgajā Ļvivā.