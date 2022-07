Tāpat 14,6% šobrīd izjūt vidēji augstu satraukumu (to vērtēja ar 7 vai 8), 20% ir vidējs satraukuma līmenis (10 baļļu skalā to vērtē ar 5 vai 6), kamēr 56,6% saistībā ar Covid-19 izplatību ir zems vai ļoti zems satraukuma līmenis (to vērtēja no 1 līdz 4). Tikmēr maijā vidēji augstu satraukumu izjuta 12%, vidēju – 19%, bet zems vai ļoti zems satraukuma līmenis bija 66%.

Līdz šim augstākais iedzīvotāju satraukums par Covid-19 izplatību bija 2021. gada janvārī, kad ļoti augstu satraukumu izjuta katrs piektais jeb 20% respondentu, vidēji augsts satraukums bija 27%, vidējs – 25%, bet zems vai ļoti zems – 28%.

Salīdzinot jaunākos datus pēc dzimuma, augstāks satraukuma līmenis jūlija sākumā ir sievietēm – viņu vidū ļoti augstu satraukumu izjūt 12%, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 5%. Vidēji augsts satraukuma līmenis ir 17% sieviešu un 13% vīriešu, vidējs – 21% sieviešu un 19% vīriešu, bet zems vai ļoti zems – 50% sieviešu un 63% vīriešu.

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas ievērojami augstāku satraukumu izjūt krievvalodīgie – ļoti augsts satraukums ir 16% krievvalodīgo, kamēr latviešiem šis rādītājs ir 8%. Vidēji augsts satraukums jūlija sākumā ir 21% krievvalodīgo un 14% latviešu, vidējs – 22% krievvalodīgo un 20% latviešu, bet zems vai ļoti zems – 41% krievvalodīgo un 58% latviešu.

Analizējot datus hronoloģiski, 2020. gada marta beigās veiktajā aptaujā ļoti augsts satraukuma līmenis bija 18%, vidēji augsts – 34%, vidējs – 27%, zems vai ļoti zems – 21%.

2020. gada oktobrī ļoti augstu satraukumu par Covid-19 izplatību izjuta 11%, vidēji augstu – 30%, vidēju – 25%, bet zemu vai ļoti zemu – 34%. 2021. gada martā ļoti augstu satraukumu par Covid-19 izplatību izjuta 14%, vidēji augstu – 27%, vidēju – 25%, bet zemu vai ļoti zemu – 34%.

Pērnā gada jūlijā augsts satraukums bija 8%, vidēji augsts – 19%, vidējs – 27%, bet zems vai ļoti zems – 46% respondentu. 2021. gada oktobra beigās ļoti augsts satraukums bija teju katram ceturtajam jeb 24% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, savukārt vidēji augsts satraukuma līmenis bija 30% aptaujāto. Vēl 21% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju izjuta vidēju satraukumu, kamēr 25% tas bija zems vai ļoti zems.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, no 1. līdz 3. jūlijam aptaujājot 1478 respondentus.