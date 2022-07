Vai ārvalstu šoferi var izvairīties no soda nomaksas?

"Likuma un Taisnības" lasītājs Leons no Jūrmalas raksta: “Nesen izlasīju par gadījumu, kad par pārkāpumu pieķerts tālbraucējs šoferis no ārzemēm nolēmis atpirkties un piedāvājis policistam kukuli. Par šo pārkāpumu viņam uzlikts 5000 eiro liels naudas sods. Vai nav tā, ka šoferim nav ar ko samaksāt, viņš vienkārši izbrauc no valsts un Latvijas teritorijā vairs neatgriežas? Ja viņš ir no bijušās PSRS valstīm, sodu pēc tam piedzīt diez vai ir iespējams.”

Sodu iekasē uzreiz

Tomēr izrādās, ka sodu iekasēšana no trešo valstu pārstāvjiem ir pat efektīvāka un vienkāršāka nekā gadījumos ar Eiropas Savienībā reģistrētajiem transporta līdzekļu vadītājiem.

Kā "Likumu un Taisnību" informē Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe, pārvadātājam un transportlīdzekļa vadītājam naudas sods jāmaksā uzreiz. Pārsvarā visi policijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar POS jeb karšu termināļiem un sodu var apmaksāt uzreiz bezskaidrā darījumā. Ja vadītājs samaksāt nevar, tad viņam atņem transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai valsts numura zīmes, var arī uzlikt riteņu bloķētāju.

Tomēr nav arī tā, ka visi šoferi ir apzinīgi un likumpaklausīgi. “Nevar izcelt īpašas metodes, kā autovadītāji rīkojas, lai izvairītos no sodu apmaksas. Ir situācijas, kad pārkāpējs aizbrauc tālāk bez reģistrācijas apliecības (kad policijas darbinieku vairs nav blakus), taču tā var rīkoties tikai Eiropas Savienības pārvadātāji, kurus uz robežas faktiski nepārbauda,” stāsta Kaļķe.

Tiesa gan, no soda izvairīties tāpat nevar, jo attiecībā uz tiem pārvadātājiem, kuri aizbrauc, nesamaksājuši naudas sodu, saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma regulējumu naudas sods tiek nodots piespiedu izpildei attiecīgajā valstī. “Savukārt trešo valstu pārvadātāji pāri robežai bez dokumentiem vienkārši netiek, tāpēc viņi kopā ar transporta līdzekli pie mums valstī paliek tik ilgi, kamēr sods tiek pilnībā apmaksāts,” norāda Kaļķe.

Neizsprukt arī vieglo auto vadītājiem

Te arī jāatzīmē, ka arī vieglo automašīnu vadītājiem no sodiem Eiropas teritorijā ir grūti izvairīties. Populārākie pārkāpumi ir ātruma pārsniegšana, kad to fiksē radars, vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšana. Šādos gadījumos agri vai vēlu tiks piesūtīta soda apmaksas kvīts (arī tad, ja auto būs paņemts nomā), un nesamaksāšanas gadījumā pārkāpēja, kā arī automašīnas datus ievietos speciālā reģistrā.

Nākamajā reizē, šķērsojot valsts robežu, ir jau iespējamas daudz lielākas nepatikšanas. Ar līdzīgiem pārkāpumiem valstīs austrumu virzienā no Latvijas situācija ir daudz vienkāršāka. Tur ar stacionāro radaru izmantošanu īpaši neviens neaizraujas, un faktiski vienmēr tas nozīmē tiešu kontaktu ar vietējās varas pārstāvjiem, ar kuriem lielākajā daļā gadījumu (kā labi zināms) vienmēr var visu sarunāt. Viss atkarīgs tikai no pieprasītās naudas summas lieluma.

Ceļu satiksmes likumā saistībā ar ārvalstu šoferu pārkāpumiem ir vairāki panti.

43.8 pants. Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās attiecībā uz pārkāpumiem, kurus izdarījuši ārvalstu pārvadātāji;

(1) Ja fiksēts pārkāpums ceļu satiksmē, par kura izdarīšanu ir atbildīgs ārvalstu pārvadātājs, lēmumu par naudas soda uzlikšanu pieņem pārkāpuma konstatēšanas vietā bez ārvalstu pārvadātāja klātbūtnes.(2) Par pieņemto lēmumu ārvalstu pārvadātājam paziņo, nosūtot lēmumu pa elektronisko pastu, kā arī informē transportlīdzekļa vadītāju pārkāpuma konstatēšanas vietā.(3) Lēmums par naudas soda uzlikšanu stājas spēkā lēmuma nosūtīšanas brīdī.

(4) Ārvalstu pārvadātājam uzliktais naudas sods samaksājams nekavējoties.

43.9 pants. Īpatnības administratīvo pārkāpumu novēršanā un lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildē attiecībā uz pārkāpumiem, kurus izdarījuši pārvadātāji

Lai novērstu pārkāpumu ceļu satiksmē, par kura izdarīšanu ir atbildīgs pārvadātājs, kā arī lai nodrošinātu, ka šā likuma 43.8. panta kārtībā pieņemtais lēmums par naudas soda uzlikšanu tiek izpildīts, kontroles institūcija vai amatpersona var piemērot šādus nodrošinājuma līdzekļus:

1) aizturēt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus;

2) aizturēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes;

3) uzlikt transportlīdzeklim imobilizatoru jeb riteņu bloķētāju.

Mēģina atpirkties ar smiekla naudu

29. maijā Terehovas robežkontroles punktā aizturēts Kazahstānas pilsonis, kurš mēģināja piekukuļot robežsargus, uzrādot pasi ar tajā ievietotu 20 eiro banknoti. Vīrietis deva kukuli, lai viņam nevajadzētu atkārtoti ņemt jaunu kontroles talonu (vecajam beidzies derīguma termiņš) un stāvēt garo kravas auto mašīnu rindu, šķērsojot robežu. Par kukuļdošanu piemērots 5000 eiro naudassods.

5. maijā Silenes robežkontroles punktā aizturēts Kirgizstānas pilsonis, kurš mēģināja piekukuļot robežsargus ar 100 eiro. Viņa vadītajam auto un piekabei nebija derīgas tehniskās apskates. Piemērots naudas sods 5000 eiro apmērā.

Pāternieku robežkontroles punktā iereibis Baltkrievijas kravas auto šoferis mēģināja piekukuļot robežsargus. Alkometrs uzrādīja 2,79 promiles, lai netiktu izsaukta policija, dzērājšoferis mēģināja atpirkties, bet saņēma 5000 eiro sodu.

19. februārī pierobežas joslā uz ceļa Braslava-Daugavpils robežsargi aizturēja Baltkrievijas pilsoni, kurš piedāvāja desmit eiro un degvīna pudeli, lai nepievērstu uzmanību, ka viņš novietojis savu kravas auto ar piekabi zīmes Apstāties aizliegts zonā. Piemērots sods 5000 eiro apmērā un vēl 40 eiro par satiksmes pārkāpumu.