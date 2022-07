Vai mazdēlam jāmaksā nodoklis par no omes pārskaitīto naudu?

“Vēlos savam mazdēlam uz viņa bankas kontu pārskaitīt palielāku naudas summu (no saviem iekrājumiem). Tie ir mūsu ģimenes līdzekļi, kas vienkārši “pārceļos” no viena konta uz otru. Līdz ar to jautājums: ar ko šādos gadījumos jārēķinās, lai mazdēlam nerastos problēmas? Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) tos nevērtētu kā ienākumus, par kuru jāmaksā nodokļi,” jautā žurnāla “Likums un Taisnība” lasītāja Maija.

Atbild VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa:

“Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka ar nodokli neapliek dāvanas no fiziskajām personām, ja dāvinātāju ar nodokļa maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē. Minētā norma nav piemērojama, ja dāvanu dāvina saimnieciskās darbības ietvaros.

Tātad dāvanas naudas izteiksmē, kuras radinieki līdz pat trešās pakāpes radiniekiem, pārskaita viens otram netiek apliktas ar nodokļiem. Tas nozīmē, ka māte, tēvs, vecmāmiņa, vectētiņš, dēls, meita, vīrs, sieva, brālis, māsa var netraucēti dāvināt (pārskaitīt) cits citam naudu. VID iesaka bankas pārskaitījuma maksājuma mērķī norādīt informāciju pēc tā patiesās būtības, piemēram, “dāvinājums”. Brālēnu un māsīcu dāvinājumiem nodokļa atbrīvojums nav piemērojams.



Ja naudas pārskaitītāju un saņēmēju saista radniecība, tad nodoklis nav jāmaksā arī tad, ja naudu radinieks sūta no ārzemēm, piemēram, vīrs pārskaita sievai - mājsaimniecības uzturēšanai. Nodoklis nav jāmaksā arī tad, ja nauda saņemta no vairākiem radiniekiem, taču būtiski ir ievērot, ka no katra dāvanā saņemtā naudas summa ir jādeklarē, ja tā gadā pārsniedz 10 000 eiro. Saņemtos dāvinājumus ir jādeklarē līdz 1. jūnijam iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju.



Nodoklis no dāvinājumā saņemtas naudas ir jāmaksā tādā gadījumā, ja naudas pārskaitītāju un saņēmēju nesaista laulība vai radniecība. Piemēram, naudu kontā ieskaitījis kolēģis, kaimiņš, draugs un tamlīdzīgi, un gada laikā šādi saņemta summa pārsniedz 1425 eiro. Tātad, šādā gadījumā saņemtā dāvana naudas izteiksmē ir gan jādeklarē, gan jāmaksā nodoklis. Izņēmuma gadījums, ja konkrēta summa tiek dāvināta speciāli ārstniecības izdevumu segšanai un tieši šim mērķim arī tiek izlietota. Šajā gadījumā, jābūt dokumentāriem pierādījumiem, ka dāvinājums ir izlietots tam paredzētajam mērķim.



Pierādījums naudas izlietojumam ir, piemēram, līgums, čeks, skaidras naudas kvīts, cits saistīts bankas maksājuma uzdevums.



Ja kontā, piemēram no kolēģiem, drauga vai kaimiņa tiek ieskaitīti līdzekļi, kas paredzēti noteiktiem mērķiem, un konta īpašnieks tos nevar izmantot saviem personiskajiem tēriņiem, tad tas nav un arī netiek uzskatīts par ienākumu”.

Zināšanai

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis līdz 20 004 eiro virs 1425 eiro ir 20%; no 20 004 līdz 78 100 eiro – 23 %; ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 eiro – 31 %.