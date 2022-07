Atklāj Rīgas vasaras kultūras programmu! Kad un kurp doties?

Programmas vērtības – drosme un prieks

“Rīgas vasaras kultūras programma šogad būs īpaša – tie būs svētki rīdziniekiem un pilsētas viesiem divu mēnešu garumā! Tāpat būtiski, ka šie svētku mirkļi būs klātesoši arī pilsētas apkaimēs, ne tikai centrā. Vasara galvaspilsētā būs intensīvas sadarbības un mijiedarbības periods Rīgas pašvaldībai, mūsu apkaimju līderiem un radošo industriju pārstāvjiem, visiem kopā radot notikumus, kuros ikviens varēs sastapties ar kultūru, modināt sevī drosmi un vairot prieku,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

“Šīs vasaras kultūras programma radīta, domājot par izaicinājumiem un jautājumiem, ar ko saskaramies Covid-19 pandēmijas un Krievijas izraisītā kara laikā. Kā atgriezt piederību, kopienas sajūtu, vēlmi un spēju socializēties? Vai mūsos ir drosmes rezerves un guns, lai iestātos par demokrātisku un brīvu Latviju ik dienas. Ar daudzveidīgu kultūras programmu aicināsim iedzīvotājus vasaras gaitā kopā rast atbildes un smelties drosmi un prieku, ko sniedz kopā būšana,” akcentē Rīgas vasaras kultūras programmas kuratore Renāte Lagzdiņa. Vasaras programmai radīts arī īpašs drosmes un prieka manifests, kura fragmenti izvietoti vairākās pilsētas vietās un programmas tīmekļvietnē.

Četri prieka mirkļu parki

Jau ceturtdien, 7. jūlijā, plkst. 20.00 apmeklētāji būs gaidīti Vērmanes dārza estrādē, kur koncertā “Vasaras mūzikas krāsainās skaņu plates” uzstāsies operdziedātāja Ilona Bagele un Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra vadošie mūziķi. Šis būs pirmais no astoņiem ceturtdienu koncertiem Vērmanes dārzā.

Savukārt sestdien, 9. jūlijā, vasaras kultūras programma sāksies Viesturdārzā, kur no plkst. 12.00 darbosies parka jauno mēbeļu darbnīca arhitekta Austra Mailīša vadībā, savukārt plkst. 17.00 notiks saruna par Rīgas parkiem, to šī brīža stāvokli un iespējām pilsētvidi padarīt patīkamāku nākotnē. Vakara noslēgumā parkā uzstāsies dziedātāja Ieva Akuratere ar biedriem no viņas pasaules mūzikas projekta “Lidojošais paklājs”. Kultūras programma Viesturdārzā priecēs apmeklētājus līdz pat augusta beigām.

Rīgas vasaras prieka mirkļu parku muzikālo un māksliniecisko programmu varēs baudīt arī Nordeķu parkā un Ķengaraga promenādē ar norisi pie Mazjumpravas muižas, kur pasākumi sāksies 16. jūlijā. Kopumā parkos gaidāmas dažāda veida aktivitātes: galda spēļu pēcpusdienas, koncerti, cirka nodarbības ģimenēm ar bērniem, zaļumballes, stāstu vakari, lekcijas un daudzi citi pasākumi.

Seši apkaimju svētki

Turpinot 2021. gada vasarā iesākto tradīciju pasākumus organizēt vairāk ārpus centra apkaimēs, šogad kultūras programma izskanēs jau krietni plašāk – sešos apkaimju svētkos.

9. jūlijā uz pirmajiem svētkiem apkaimju svētku sērijā aicinās Vecmīlgrāvis, kur visas dienas garumā kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā norisināsies svētki, izceļot Vecmīlgrāvi kā senu zvejnieku ciematu. Tos atklās pūtēju orķestra “Fanfara” uzstāšanās. Uz skatuves dienas laikā kāps arī jauniešu deju kolektīvs “Bitīte”, senioru kolektīvs “Ziemeļblāzma” un deju kolektīvi “Auda” un “Pērkons”.

Pēcpusdienā ar muzikālajiem priekšnesumiem Vecmīlgrāvja svētku apmeklētājus priecēs “Sunny Groove Dixie”, kapella “Vilnis” un grupa “AfroAmbient”. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem sarūpēta īpaša izrāde “Kaķis mācās zivi ķert”, savukārt svētku noslēguma zaļumballē uzstāsies leģendārā grupa “Credo”.

Krāšņi apkaimju svētki notiks arī 23. jūlijā Āgenskalnā, 30. jūlijā Bolderājā un 6. augustā Maskavas forštatē, savukārt 20. augustā apkaimju svētki gaidāmi Imantā, kā arī Purvciemā un Pļavniekos. Svētkos apkaimēs gaidāmi koncerti, radošās darbnīcas, meistarklases, teātra izrādes, spēles, plenēri un citi notikumi.

Vasara pilsētvidē

Rūpējoties par svētku atmosfēru un vasarīgu noskaņu, pilsētvidē atgriezušās jau pērn tik iecienītās zaļās oāzes ar parkletiem, soliņiem un augiem Miera ielā, Baznīcas ielā un Tērbatas ielā, kā arī Teātra laukumā, kur ikdienas steigā patverties no pilsētas kņadas un baudīt pavēni.

Tāpat galvaspilsētu rotās svētku karodziņi un gaismas virtenes pasākumu norises vietās, deviņi funkcionāli mākslas objekti un šūpuļtīkli. Par pasākumu programmu vēsta arī tematiski afišu stabi un stendi. Rīgas drosmes un prieka vasaras identitāti un noformējuma mākslinieciskos risinājumus izstrādājis mākslinieku kolektīvs, kurā darbojas Valters Kalsers, Evija Krištopane, Miķelis Mūrnieks un Kristiāna Marija Sproģe.

“Pasākumu norises vietas izvēlētas sadarbībā ar Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāja centra koordinatoriem un apkaimju biedrībām, lai piedāvātu kultūras notikumus tuvāk cilvēku dzīvesvietām,” piebilst Renāte Lagzdiņa.

Savukārt tiem, kuri pilsētvidē vēlas izkustēties, tiek piedāvāta jau rīdzinieku iecienītā labbūtības programma, kuras laikā notiek ciguna, jogas, nūjošanas un vingrošanas nodarbības brīvā dabā un citas aktivitātes, tostarp pašvaldības realizētā ES fondu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros. Arī tās līdz pat vasaras beigām notiek galvaspilsētas apkaimēs.

Rīgas vasaras kultūras programmu parkos un apkaimēs realizē pašvaldība sadarbībā ar dažādām nozares organizācijām un biedrībām. Plašāk ar kultūras pasākumiem var iepazīties tīmekļvietnē https://vasara.riga.lv/, tostarp kultūrtelpā “Stropi” jau pieejamajām norisēm apkaimēs. Programma pakāpeniski tiek papildināta, iekļaujot arī pašvaldības finansēšanas konkursos atbalstītos projektus. Kultūras pasākumiem Rīgā var sekot līdzi arī Facebook lapā “Rīgā notiek”.

Rīgas pašvaldība ik gadu organizē un atbalsta kultūras pasākumus, kas iepazīstina pilsētas iedzīvotājus un viesus ar tās vēsturi un kultūras daudzveidību. To mērķis ir veicināt pilsētas ilgtspējīgu attīstību un atpazīstamību starptautiskā mērogā.