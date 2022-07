"Gāju pie balkona margas, lai pierastu pie augstuma" - kā Bruno Javoišs radiotornī uzvilka Latvijas karogu, nokļūstot cietumā

Piemiņas zīmes idejas pamatā ir Latvijas karogs, kas nolasās no visām pusēm. Plānots, ka to izgatavos no pulēta tumši sarkana granīta un nerūsējošā tērauda loksnēm, tumšajā laikā izgaismos no iekšpuses. Vairāk nekā trīs metrus augstais piemineklis varētu būt gatavs nākamgad, kad apritēs 60 gadu, kopš šeit bija pacelts sarkanbaltsarkanais karogs. (Foto: Vizualizācija: Okupācijas muzejs)