Jūras dzīvnieku pētnieki visā Eiropā apbrīno Liepājas pludmalē redzēto valzirgu un pareģo viņa nākotni

Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts, roņu pētnieks Valdis Pilāts Jauns.lv pastāstīja: “Kāpēc valzirgs atpeldējis līdz mums, to var atbildēt tikai viņš pats. Bet, kā viņš nokļuvis Baltijas jūrā, ir samērā vienkārši izskaidrojams: ja kuģi no Ziemeļjūras iepeld Baltijas jūrā, tad kādēļ arī lai dzīvnieki neiepeldētu?

Prognozes par nākotni pesimistiskas

Par to, kāds un vai vispār būs viņa nākamais ceļojums, manas prognozes ir pesimistiskas. Iespējams, viņam nebūs nākamā ceļojuma. Liepājas pludmalē jauniešu uzņemto foto aizsūtīju jūras zvēru ekspertiem citās Baltijas valstīs. Šis valzirgs jau iepriekš ir redzēts gan Dānijā un Zviedrijā tur, kur ir jūras šaurumi, gan arī pie Rīgenes salas Vācijā un Polijas piekrastē. Eksperts no Štrālzundes (Vācija) jūras muzeja, redzot Latvijā uzņemto fotogrāfiju, teica, ka dzīvnieks izskatās daudz sliktākā veselības stāvoklī nekā iepriekš – nobarojuma ziņā izvārdzis.

Tas, ka viņš ļauj cilvēkiem pietuvoties, liecina par to, ka dzīvnieks nav pie labas veselības. Visticamāk, viņš vienkārši ir badā. Salīdzinājums nav tas labākais, bet - ja vilkam pēkšņi dotu ēst tikai gliemežus ēst, tad ilgi neizdzīvotu, it īpaši tad, ja viņam pašam tie gliemeži būtu jānoķer.

Skaitās, ka valzirgs jau ļoti daudz ko ēd, bet zinātniskajā literatūrā minēts, ka 97% tie ir bezmugurkaulinieki, no kuriem lielākā daļa ir divvāku gliemenes, kas ir stipri lielākas nekā Baltijas jūrā atrodamās. Iespējams, ka viņš jau kaut ko uzkož, bet, visticamāk, tas ir nepietiekoši, lai sevi uzturētu normālā veselības stāvoklī.

Pēdējā mēneša laikā Baltijas jūras reģiona plašsaziņas līdzekļi regulāri ziņo par kāda valzirga gaitām, kurš šonedēļ atceļojis līdz Latvijai. (Foto: Ekrānuzņēmums)

To arī neviens īsti nezina, kāpēc viņš ir iemaldījies Baltijas jūrā, bet tas varbūt varētu liecināt, ka kaut kas īsti ar viņu nav kārtībā, jo Baltijas jūra nav tā vieta, kur viņam vajadzētu uzturēties.

Ziemeļjūrā viņus šad un tad redz. Tikko skatījos internetā, kur piefiksēts, ka viens valzirgs ir pat visu Ziemeļjūru apceļojis – sākumā Īrija, Anglija, pēc tam lejā uz Franciju, Spāniju, un pēc tam atkal atpakaļ uz Islandi. Tā kā tam ceļotājam, var teikt, viss ir beidzies pozitīvi, bet, vai mūsu gadījumā šis valzirgs spēs atgriezties atpakaļ Ziemeļjūrā un pēc tam tikt līdz polārajiem apgabaliem, ļoti šaubos.

Šis gadījums Baltijas jūrai ir unikāls. Viens eksperts no Dānijas man teica, ka līdz šim tālāk reģistrētais valzirga ieklejojums Baltijas jūrā ir fiksēts Vācijā 1939. gadā Vismāras piekrastē, uz rietumiem no Rīgenes salas. Latvijā valzirgs piefiksēts pirmo reizi!”.

Tas bija pārgalvīgi!

- Bet, vai tas, ka jaunieši Liepājas pludmalē tik tuvu pietuvojās valzirgam un viņu “bakstīja” ar lukturīšu gaismām, bija adekvāti?

- Man personīgi nav pieredzes ar šo dzīvnieku sugu, tā kā nemāku teikt. Bet katrā ziņā, ja tas būtu noticis ar veselīgu valzirgu, tad būtu divas iespējas – vai nu viņš pats muktu projām vai arī, iespējams, uzbrucis. Tas katrā ziņā bija pārgalvīgi. Labi, ka viss beidzies tā, kā beidzies! Jāteic, ka valzirgi uz zemes ir pietiekoši ātri – tāpat kā roņi.

Portāls Liepajniekiem.lv vēsta, ka naktī uz pirmdienu Liepājas pludmalē vairāki jaunieši, kuri bija iznākuši no peldes jūrā, sastapās ar valzirgu. Jaunieši dzīvnieku nofotografējuši un uzfilmējuši video, ko ievietojuši sociālajos tīklos.

Viens no dzīvnieka saticējiem Vladislavs Jefimovs pastāstīja, ka ar draugiem Matīsu Muižnieku un Danu Domarevu devušies peldēt jūrā un pamanījuši kaut ko neparastu. Iznākuši ārā no peldes un redzējuši, kā no jūras iznāk valzirgs.

“Ko šādu nemūžam nebiju redzējis, it sevišķi interesanti, ka šāds dzīvnieks, kurš nāk no ledājiem, ir apciemojis Liepāju! Apbrīnojami, ko tādu satikt un nevarējām noticēt,” pauda Vladislavs.

Pēc tam dzīvnieks apgūlās un gulēja, bet jaunieši devās prom. Valzirgs tika sastapts pludmalē iepretim stadionam “Daugava”.

No rīta valzirgs aizpeldējis

Vēlāk valzirgu redzēja arī pludmales uzkopēji. Liepājas pašvaldība informē:

“Pavisam neierasts viesis šonakt apciemojis Liepāju – pludmalē satikts valzirgs. Šonakt ap pulksten vieniem Liepājas pludmalē vairāki jaunieši sastapuši valzirgu.

Komunālās pārvaldes darbinieki, kas uzkopj pludmali, dzīvnieku satikuši vēl pirmdienas rītā, taču, kad ieradušies Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, valzirgs krastā vairs nav bijis redzams.

Kā informē Dabas aizsardzības pārvalde: “Mūsu pusē šādi dzīvnieki nedzīvo, taču ir ziņas, ka šad un tad valzirgi izpeld krastā. Skaidrs, ka dzīvnieks ir ceļojis”.

Vienlaikus dabas speciālisti aicina un lūdz iedzīvotājus šim dzīvniekam, ja sastop to, netuvoties tuvāk par desmit metriem. Dzīvnieks ir agresīvs. Un tam noteikti nevajag tuvoties un iet klāt!

Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme “Lauvas sirds” atgādina: “No jūras iznācis dzīvnieks krastā atgūst spēkus. Un šāda rīcība var būt par pamatu dzīvniekam atgriezties jūrā stresa stāvoklī un viņš var iet bojā”.

Tik liels kā puse istabas

Jāteic, ka pagājušajā mēnesī par “Liepājas valzirga” gaitām vairākkārt vēstīja citu Baltijas reģiona valstu plašsaziņas līdzekļi – gan Vācijā un Polijā, gan un citās zemēs.

Polijas portāls Koszalin.wyborcza.pl 23. jūnijā raksta, ka valzirgs redzēts Baltijas jūras pludmalē netālu no Mielno pilsētas:

“Dzīvniekam vajadzētu gulēt kaut kur uz ledus gabala pie Arktikas krastiem, savukārt šis valzirgs gulēja saulainā, mežonīgā pludmalē netālu no Mielno. “Mums vēl nav bijis šāds gadījums,” laikrakstam “Wyborcza” teica Helas jūras stacijas pārsttāve Dr Ivonna Pavlička.

Arktikas valzirgs ir liels jūras plēsējs, kas pārtraukumos starp medībām atpūšas uz ledus gabaliem. Šī iemesla dēļ šīs sugas īstā dzīvesvieta ir Arktikas ūdeņi un krasti. Savukārt ceturtdienas rītā netālu no Mielno, karstā dienā, Damjana kungs no Svinoujsces viņu redzēja mūsu pludmalē.

Damjana kungs no diezgan liela attāluma uzņēma attēlus ar dzīvnieku un devās tālāk. Viņš atzina, ka viņam ir bail no šī savvaļas dzīvnieka, kurš bija “tik liels kā puse viņa istabas””.

Slavenais ceļotājs – valzirgs Vallijs

Jāatgādina, ka pagājušā gada vasarā/rudenī visā pasaulē plašu popularitāti ieguva valzirgs – ceļotājs Vallijs, kurš bija paviesojies vairākās Rietumeiropas valstīs. Vallijs nopeldēja vairākus tūkstošus kilometrus un apmeklēja apdzīvotas vietas Spānijā, Francijā, Nīderlandē, Lielbritānijā un Īrijā.

Valzirgs ceļotājs – Vallijs:

Uzturēdamies britu salu ūdeņos, aptuveni 800 kilogramus smagais dzīvnieks pamanījās nogremdēt arī vairākas laivas, bet dabas draugi norādīja, ka tā nebija ļaunprātīga rīcība. Nelielie peldlīdzekļi vienkārši neizturēja dzīvnieka svaru un apgāzās, kad Vallijs centās tajos ierāpties, lai palaiskotos saulītē.

Valzirgi ir plēsēji, kas dzīvo Ziemeļu ledus okeānā un tuvējās jūrās ziemeļu puslodē: jūrās, kur Ziemeļu ledus okeāns robežojas ar Atlantijas okeānu, jūrās, kur Ziemeļu ledus okeāns robežojas ar Kluso okeānu un Laptevu jūrā.

Valzirgi ir sociāli dzīvnieki un dzīvo relatīvi garu mūžu. Viņu mūžs ir apmēram 50 gadus. Vasaras beigās un rudenī pēc mazuļu dzimšanas valzirgi migrē uz krastu, pametot ledu.

Valzirgi Arktikā: