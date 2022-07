Deputāte Petraviča pērn palielinājusi uzkrājumus par 33 374 eiro

Deputātes bezskaidrās naudas uzkrājumu summa 2021.gada beigās sasniegusi 81 329 eiro. Naudas glabāšanai Petraviča izvēlējusies izmantot AS "Swedbank" un AS "Citadele banka".

Savukārt politiķes ienākumi pērn, salīdzinot ar 2020.gadu, sarukuši par 11 831 eiro. 2021.gadā Petraviča kopumā nopelnījusi 66 421 eiro, no kuriem 39 470 eiro saņēmusi algā no Valsts kancelejas, bet 26 933 eiro - algā no Saeimas.

LPV deputātei pieder trīs nekustamie īpašumi - zeme Saldus novada Ezeres pagastā, dzīvoklis Saldus novada Kursīšu pagastā un īpašums Saldū, kas klasificēts kā "Pārējie". Tāpat viņas valdījumā ir zeme ar ēkām Saldus novada Jaunauces pagastā, kā arī politiķe nomā dzīvokli Rīgā.

Petravičas īpašumā ir 2015.izlaides gada automašīna "Lexus NX 300h", kas reģistrēta 2019.gadā.