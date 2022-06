ZVA saņemti 32 kompensācijas piešķiršanas pieprasījumi par blaknēm no vakcīnām pret Covid-19

Pēc viņas paustā, līdz šim ZVA ir izvērtējusi 13 kompensāciju prasījuma iesniegumus. Kompensācija nav izmaksāta nevienā gadījumā.

Šobrīd ZVA veic saņemto kompensācijas prasījuma iesniegumu un pievienoto medicīnisko dokumentu primāro ekspertīzi. Tas nozīmē, ka ZVA izskata saņemtos dokumentus 15 darba dienu laikā un novērtē, vai iesniegtā informācija un dokumenti atbilst noteiktajām prasībām, vai ir iesniegti visi dokumenti, vai tie ir parakstīti, vai dokumentu kopijas ir apliecinātas.

Patlaban tiek izvērtēts, vai konkrēto iesniegumu varēs virzīt tālāk uz nākamajiem izvērtēšanas posmiem, kuros padziļināti tiks vērtēta cēloņsakarība starp vakcīnas izraisīto blakusparādību un nodarīto kaitējumu cilvēka veselībai, tai skaitā šī kaitējuma smaguma pakāpi - vidēji smags vai smags kaitējums -, iesaistot arī ārstus speciālistus no universitāšu slimnīcām.

Savukārt kaitējuma smaguma pakāpi nosaka pēc šo iesniegumu un pievienoto dokumentu izvērtēšanas.

Kā skaidroja Veselības ministrijā, ar smagu kaitējumu definēti paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes būtisku ierobežojumu vai to zudumu, vai nāve, un ir tieši saistīti, ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību.

Savukārt vidēji smagi kaitējumi ir ilgstoši veselības traucējumi, kas ir tieši saistīti ar vakcīnas pret Covid-19 izraisītu blakusparādību, daļēji ierobežojot pašaprūpi, funkcionēšanas, darbspējas un dzīves kvalitāti.

Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņem ZVA, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.

Kompensāciju var pieprasīt tie cilvēki, kuri vakcināciju veikuši Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, un veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību, kas norādīta zāļu jeb vakcīnu lietošanas instrukcijā, kā rezultātā radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies vismaz 26 nedēļu laikā.

Lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, iedzīvotājiem jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina.

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību un patologanatomiskās izmeklēšanas protokolu vai tiesu medicīnas eksperta atzinumu.

Vienlaikus nav paredzēts kompensēt kaitējumu pēc vakcīnas pret Covid-19, ja pacienta kaitējums veselībai vai dzīvībai nav tieši saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību. Piemēram, ja persona apgalvo, ka tās izraisītais ceļu satiksmes negadījums ir radies personas ģībšanas dēļ, un šī ģībšanas epizode ir Covid-19 vakcīnas blakusparādības izraisīta, tad ir jāņem vērā, ka nav iespējams minēto situāciju pierādīt un tiešā veidā to nebūs iespējams saistīt ar iespējamo vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību.