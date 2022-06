Deputāts Puga pērn par 16 000 eiro samazinājis parādsaistības

Deputāta ienākumi pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2020.gadu, pieauga par aptuveni 2600 eiro. Pērn Puga nopelnījis kopumā 54 410 eiro, no kuriem 52 140 eiro nopelnīti par darbu Saeimā. Atlikušie ienākumi gūti no Latvijas Profesionālo aktieru apvienības, SIA "Cinevilla Films", SIA "Mula" un Latvijas Radio honorāriem. No Latvijas Nacionālā teātra politiķis pērn saņēmis 335 eiro.

Pērn palielinājušies deputāta bezskaidrās naudas uzkrājumi - pērn tie sasniedza 81 900 eiro, kas bija par 7 462 eiro vairāk nekā 2020.gadā. Uzkrājumu uzglabāšanai Puga izmanto AS "Swedbank" un AS "SEB banka" pakalpojumus.

Pugas īpašumā ir dzīvoklis, bet vēl viens dzīvoklis ir viņa valdījumā. Kā rakstīts deklarācijā, abi īpašumi atrodas Rīgā. Deputātam pieder vieglā automašīna "Ford S-Max", kura izlaista 2017.gadā.