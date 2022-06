FOTO: Signes Baumanes filma “Mans laulību projekts” saņem divas balvas nozīmīgos festivālos

Lai klātienē apmeklētu Eiropas pirmizrādi starptautiskajā animācijas filmu festivālā Ansī (Festival international du film d'animation d'Annecy, 13.-18.06.), Francijā no Ņujorkas ieradās gan filmas režisore Signe Baumane, gan filmas veidotāji no Rīgas un Luksemburgas. Ansī festivāla pirmizrādē režisore pirmo reizi klātienē sastapa savu komponistu – itāli Kristiānu Sersīni, ar kuru kopā strādāts jau vairāk kā desmit gadus. Kristiāns Sersīni radījis ne vien bagātīgo mūzikas celiņu filmai Mans laulību projekts, ko slavē un izceļ daudzi kinokritiķi, bet arī Signes iepriekšējai filmai Akmeņi manās kabatās (2014).

“Esmu bijusi daudzās pirmizrādēs, taču filmas Mans laulību projekts pirmizrāde Ansī festivālā bija negaidīti iespaidīga. Zālē bija vairāk nekā 1000 skatītāju, un aplausu skaļums filmas beigās mani gandrīz nogāza no kājām. Pēc tam katru rītu festivāla centrā veidoju papīra puķes Ukrainas krāsās, lai pievērstu uzmanību kara notikumiem, un sastapu daudzus brīnišķīgus cilvēkus, kas nāca pie mana galda, lai pastāstītu, cik ļoti viņiem patika filma. Tā bija pacilājoša pieredze, tāpat kā lieliskās jautājumu un atbilžu sesijas pēc filmas seansiem festivālā. Tas, ar kādu atsaucību un interesi publika šo filmu uzņem, sniedz gandarījumu un ļoti iedvesmo,” – stāsta Signe Baumane par pieredzi Ansī festivālā. Filma Mans laulību projekts bija atlasīta Ansī festivāla galvenajai konkursa skatei un saņēma galvenās žūrijas piešķirtu Izcilības balvu / Jury Distinction.

Gvadalahāras kinofestivālā (Festival Internacional de Cine en Guadalajara, 10.-18.06.) filmu pārstāvēja un balvu saņēma producents Roberts Vinovskis: “Šī mums bija ļoti intensīva pirmizrāžu nedēļa, un Gvadalahāras festivāls pārsteidza ne vien ar ārkārtīgi spēcīgu filmu programmu, bet arī ļoti atsaucīgu un entuziastisku publiku. Jautājumu un atbilžu sesija pēc katra seansa turpinājās gaiteņos un foajē vēl ilgi pēc filmas beigām. Mums, filmas veidotājiem, ir ārkārtīgi liels prieks, ka izdevies sasniegt to, uz ko cerējām, – filmas vēstījums ir universāls un uzrunā skatītājus visā pasaulē, neatkarīgi no valsts, valodas un kultūras pieredzes. Īsā laikā par to varējām pārliecināties gan Ņujorkā, gan Francijā, gan Meksikā.” Gvadalahāras festivālā Signes Baumanes filma bija atlasīta starptautiskajam pilnmetrāžas animācijas filmu konkursam un izpelnījās žūrijas atzinības balvu Mención Honorífica.

Animācijas filma pieaugušajiem Mans laulību projekts uzdod mūžīgo jautājumu – kas ir mīlestība, kā to atrast un saglabāt. Filma vēsta par jaunas sievietes Zelmas mīlestības meklējumiem, kuros iesaistās Mītiskas Sirēnas – tās viņu māca tiekties pēc ideālas laulības, tomēr priekšstati neglābjami sabrūk, kad Bioloģija ar saviem hormonu un neironu signāliem iespaido sievietes uzvedību un emocijas, satricinot laulību pamatus. Kā teikts Traibekas kino festivāla mājas lapā – daži cilvēki visu dzīvi pavada brīnoties, kādēļ tā arī nav izdevies saglabāt attiecības, bet Signe Baumane apņēmusies rast atbildi, un rezultātā tapusi animācijas filma, kurā apvienota gan sena mitoloģija, gan mūsdienīga neirozinātne.

Filma ir Latvijas, ASV un Luksemburgas kopražojums, veidota ar Nacionālā Kino centra finansiālu atbalstu. Ar filmas izplatīšanu pasaulē nodarbojas kompānija New Europe Film Sales, un tas ir kvalitātes rādītājs – šī aģentūra savu katalogu atlasa ļoti rūpīgi, tās pārstāvētās filmas pasaules pirmizrādi piedzīvo labākajos A klases kinofestivālos.