Jēkabpilī var nepietikt naudas Ukrainas bēgļu izmitināšanai

Pašvaldībai tā esot aktuāla problēma. Pašvaldība meklēšot iespējas bēgļus no Ukrainas izmitināt ārpus apdzīvotām vietām kopmītnēs. "Pilnīgi iespējams, ka tajā brīdī, kad uzzināsim izmaksas izmitināšanai viesnīcās, pie partneriem, mēs bēgļus sūtīsim atpakaļ uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, jo mums nav finansējuma budžetā, ar ko izmaksas segt, kā arī nav nepieciešamā aprīkojuma," skaidro Ragainis. Pašvaldība vērsīšoties pēc palīdzības no valsts materiālajām rezervēm.

Ragainis uzsvēra, ka, tiekoties ar Iekšlietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, pie kopīga rezultāta nav nonākts. "Šobrīd dzīvokļi, kuros piedāvā dzīvot Ukrainas bēgļiem, nav pieejami. Iekšlietu ministrija cer, ka pašvaldība segs starpību starp valsts atbalstu un pieprasītajām izmaksām, bet mums nav, no kā maksāt. Ja valsts ir uzņēmusies, tad tai šī tēma jānoved līdz galam," domā Ragainis.

Jēkabpils novadā izmitināti 465 bēgļi no Ukrainas, no kuriem 154 ir bērni. 180 no tiem izguldīti viesnīcās, kopmītnēs, pie uzņēmējiem.

Jau ziņots, ka Krievijas veiktā iebrukuma Ukrainā dēļ uz Eiropu, tostarp Latviju, veidojās plašas bēgļu straumes.