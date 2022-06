FOTO: eksperimenti, unikāli eksponāti un simulatori. Ventspilī atklāj zinātnes centru "VIZIUM"

Pirmos zinātnes centra apmeklētājus sagaidīja "VIZIUM" talismans Ziciņš, un apmeklētājiem bija iespēja ne tikai apskatīt zinātnes centra ēku, bet arī nokļūt ekspozīcijas zālē un piedzīvot dažādas spilgtas emocijas, pirmo reizi izmēģinot unikālos "VIZIUM" eksponātus un simulatorus.

Atklāšanas dienā 18. jūnijā zinātnes centru "VIZIUM" apmeklēja vairāk nekā 2500 cilvēku, bet ekspozīcijas zāli apmeklēja vairāk nekā 700 cilvēku.

Atklāšanā neiztika arī bez krāšņiem zinātnes šoviem un eksperimentiem ar dūmiem, sprādzieniem, uguni, krāsu daudzveidību un dažādiem brīnumiem. Īpaši spraigi gāja lāzertaga komandas spēlē un virtuālās kaujas poligonā, sacensību autosacīkšu simulatorā un radio vadāmo auto trasē.

No 18. jūnija publiski pieejama arī VIZIUM terase un 30 metrus augstā skatu platforma, no kuras turpmāk katru dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00 varēs baudīt lielisku skatu uz Ventspili. Pēc atklāšanas apmeklētājiem būs iespēja ieturēt maltītes un dzērienus kafejnīcā “West Cafe”, kas atrodas zinātnes centra otrajā stāvā.

Tāpat zinātnes centra apmeklētājiem būs iespēja katru dienu baudīt 30 minūšu garus zinātnes šovus. Savukārt no 25. jūnija sestdienās un svētdienās ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties tehniski radošās darbnīcās.