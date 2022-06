Par ātrāku pensiju indeksāciju Saeima mēģinās lemt ārkārtas sesijā

Paredzēts, ka tad deputāti galīgajā lasījumā lems par grozījumiem likumā par valsts pensijām.

Jau rakstīts, ka Saeima šodien no darba kārtības izslēdza likuma grozījumus, kas paredz indeksētās pensijas šogad maksāt mēnesi agrāk - no septembra, lai pensionāriem kompensētu augošo inflāciju un energoresursu cenu paaugstināšanos.

Kā pauda koalīcijas partneru pārstāvji, likumprojekts no darba kārtības esot izslēgts pēc "Jaunās vienotības" aicinājuma atbilstoši koalīcijas līguma nosacījumiem.

"Pirmkārt, indeksējot pensijas agrāk, nekā valdība to bija paredzējusi, pensija indeksācija iznāks mazāka. Pašlaik inflācija ir augoša. Indeksējot pensijas mēnesi vēlāk, pieaugums būtu lielāks. Otrkārt, premjers [Krišjānis Kariņš] redz pensiju indeksāciju kā daļu no atbalsta pasākumu kopuma, ko rosinājusi Labklājības ministrija. Būtu pareizi, ja koalīcija vienotos par visu atbalsta pasākumu kopumu, nevis balsotu par katru no tiem atsevišķi," "Jaunās vienotības" iebildumus aģentūrai LETA skaidroja Saeimas deputāts Arvils Ašeradens (JV).

Savukārt opozīcijas deputāts Andrejs Klementjevs (S) bažījas, ka Saeimas lēmums šodien no darba kārtības izslēgt grozījumus likumā "Par valsts pensijām" var nedot iespēju pensionāriem rudenī saņemt indeksācijas daļu arī par augustu.

Sociālo lietu komisija likumprojektā atbalstījusi komisijas priekšsēdētāja Andra Skrides (AP) priekšlikumu par pensiju indeksēšanu arī par augustu - attiecīgā nauda tiktu gan izmaksāta kopā ar septembra indeksācijas summu. Par to gan vēl jālemj Saeimai.

Klementjevs norādīja, ka Saeimas kavēšanās ar likumprojekta pieņemšanu var apgrūtināt Labklājības ministrijas (LM) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) darbu, jo tagad vēl būs jāgaida skaidrība, kādi aprēķini ir jāveic. Līdz ar to vēlāk šādu kavēšanos koalīcija politiski var izmantot, lai teiktu, ka nepaguva laikus sarēķināt augusta indeksācijas daļu, bažas pauda opozīcijas politiķis.

LM un VSAA pārstāvji jau iepriekš komisijā norādījuši, ka vasarā ir ļoti grūti sagatavot indeksācijas aprēķinus, ņemot vērā arī to, ka daļa darbinieku ir atvaļinājumā, atzīmēja politiķis. Tāpat arī iestāde līdz šim rēķināja indeksāciju no 1.septembra nevis pēc jaunā piedāvājuma, kas paredz iekļaut arī augustu, skaidroja Klementjevs.

Tāpēc likuma grozījumus vajadzēja pieņemt jau šodien, lai atbildīgās iestādes varētu sākt strādāt, uzsvēra Sociālo lietu komisijas deputāts, akcentējot, ka indeksācija attieksies uz apmēram 400 000 pensionāriem.

Atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (AP) cer, ka sesiju pārtraukumā tuvākajās nedēļās izdosies sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, lai tomēr izskatītu šo likumprojektu.

Komisijā atbalstītie grozījumi likumā "Par valsts pensijām" paredz, ka šī gada valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī, un piemaksas pie pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, apmēru pārskatīt 1.augustā.

Tāpat likumprojekts paredz, ka 1.augustā šogad valsts pensiju neatkarīgi no tās apmēra pārskatīs politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, paredz likumprojekts.

Reizē augusta indeksācijas daļa tad tiktu maksāta septembrī. Saeima vēl nav lēmusi, vai atbalstīt arī augusta indeksācijas daļas izmaksu.