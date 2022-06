Būvnieku karteļa lietu pēc būtības skatīs oktobrī

Trešdien notika sagatavošanas tiesas sēde. Tiesa noskaidroja procesa dalībnieku viedokli jautājumos par sagatavošanos lietas izskatīšanai. Tiesa noteica, ka nākamā tiesas sēde notiks 12. oktobrī, kad plānots uzsākt lietas izskatīšanu pēc būtības.

Konkurences padome (KP) 2021. gadā atklāja būvniecības uzņēmumu karteli, kura dalībnieki bijuši iesaistīti vismaz 70 iepirkumos par kopējo līgumsummu 687 miljoni eiro.

KP desmit būvnieku kartelī iesaistītos uzņēmumus sodīja ar naudas sodu kopumā 16 652 927 eiro apmērā. Starp 10 sodītajiem uzņēmumiem ir SIA "Skonto būve", SIA "Latvijas energoceltnieks", SIA "Velve", SIA "Arčers", SIA "Rere būve", SIA "Re & Re", SIA "RBSSKALS būvvadība", SIA "Abora", "LNK Industries" un SIA "Merks". Tiesa "RBSSKALS būvvadība" patlaban jau ir likvidēta, tāpēc sods netika piespriests.

Astoņas no kopumā desmit KP sodītajām būvfirmām Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēja KP lēmumu būvnieku karteļa lietā, bet, tā kā vairākas pārsūdzības būvfirmas iesniedza kopā ar mātesuzņēmumiem, kopumā lietā kā prasītāji ir 13 uzņēmumi.

Apvienotā lieta ierosināta par SIA "Skonto būve", SIA "Latvijas energoceltnieks", SIA "Rere būve" un tās mātesuzņēmuma AS "Rere grupa", SIA "Arčers", AS "LNK Industries", SIA "Abora" un tās mātesuzņēmuma SIA "Tehnocentrs", SIA "Re & Re", "LNK Industries" mātesuzņēmuma SIA "LNK (Latvijas novitātes komplekss)", SIA "Merks" un tās mātesuzņēmuma AS "Merko Ehitus" un "Arčers" mātesuzņēmuma AS "UGN" iesniegumiem.

KP lēmumu no 10 sodītajiem uzņēmumiem nav pārsūdzējuši divi - SIA "Velve", ar kuru KP vienojās par izlīgumu un sniedza pozitīvu atzinumu par uzņēmuma veiktajiem pasākumiem pasūtītāja "uzticamības atjaunošanai", kā arī SIA "RBSSKALS būvvadība", kura patlaban jau ir likvidēta.

Gadījumā, ja tiesa pasludinās pieteicējiem nelabvēlīgu spriedumu - viņiem būs jāmaksā sods un nedrīkstēs piedalīties valsts iepirkumos noteiktu laiku, kā arī pret viņiem varēs sākt celt prasības par jau īstenotiem projektiem