Ķirsis: Rīgā vērtē iespējas samazināt mēnešbiļešu cenas sabiedriskajā transportā

Politiķis atzina, ka transporta izmaksas aug, un kaut arī "Rīgas Satiksmes" vadība ir izdarījusi lielu darbu, samazinot uzņēmuma izmaksas par 20 - 30 miljoniem eiro gadā, ņemot vērā energoresursu cenas kāpumu, inflāciju un citus rādītājus, izmaksu pieaugums ir jūtams.

Tādēļ Rīgas dome sadarbībā ar "Rīgas satiksmes" speciālistiem pārskata un vērtē "Rīgas satiksmes" biļešu klāstu. Kopumā tie ir vairāki desmiti produktu, kas esot nepārskatāmi.

Tiekot modelētas dažādas iespējas, lai tuvākajos mēnešos piedāvātu "pozitīvas iespējas pastāvīgajiem sabiedriskā transporta lietotājiem". Galvenais darba virziens esot mēnešbiļetes cenas samazinājums.

Pašlaik Ķirsis nesniedza atbildi, uz kā rēķina tas varētu notikt, bet solīja, ka risinājumi tiks atrasti.

Par citām iespējām, tostarp viena brauciena biļetes cenas paaugstināšanu, Ķirsis komentāru nesniedza, uzsverot, ka šobrīd tiekot vērtēta iespēja samazināt braukšanas maksu pastāvīgajiem klientiem, kuri sabiedrisko transportu izmanto katru dienu.

Kā ziņots, pieaugot dažādām izmaksām, "Rīgas satiksmei" būs nepieciešama papildus dotācija no pašvaldības, šodien preses konferencē informēja uzņēmuma vadības pārstāvji.

Pagaidām netika nosaukta precīza summa, kas būs nepieciešama uzņēmumam.

Preses konferencē izskanēja, ka, iespējams, būtu jādomā par biļešu cenas paaugstināšanu. Pašlaik viena brauciena maksa 1,15 eiro nesedzot pat pusi no patiesajām brauciena izmaksām, kas ir atšķirīga gan atkarībā no transporta veida, gan no maršruta, degvielas cenas un citiem rādītājiem. Pašlaik viena brauciena izmaksas varētu būt aptuveni 2,5 eiro.

Preses konferencē tika uzsvērts, ka biļešu cenas paaugstināšanas jautājums ir atkarīgs tikai un vienīgi no Rīgas domes lēmumiem.

Kā informēja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, pagājušajā gadā uzņēmums pārvadājis 72,1 miljonu pasažieru, kas ir aptuveni puse no pasažieru skaita, kas tika pārvadāts pirms Covid-19 pandēmijas.

Uzņēmuma apgrozījums bija 161,1 miljons eiro, bet peļņa aptuveni 3 miljoni eiro.