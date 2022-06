Krievijas karoga vicinātājam blakus nobildētā meitene pametusi Latviju “bailēs no represijām”

Jaunieti, kurš šogad divas dienas ilgušajos “uzvaras svētkos” Pārdaugavā vicināja Krievijas valsts karogu, izpelnoties apkārtējo ovācijas, – tiesās. Fotogrāfijās no Uzvaras parka viņam blakus ir redzama agresorvalsts karoga krāsās saģērbusies meitene. Viņu sauc Viktorija, un viņa ir aizbēgusi no Latvijas, “baidoties no represijām”.