Rīgas praids jau nākamnedēļ: sola krāšņu pasākumu programmu un ballīti

Rīgas praida ietvaros kultūrvietā Totaldobže no līdz 30. jūnijam norisināsies izstāde “Queer as German Folk’”, ko īsteno Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar Riga Pride un “LGBT un viņu draugu apvienību Mozaīka”. Plašā “Queer as German Folk” ekspozīcija dokumentē un izglīto par Vācijas LGBTQ+ kultūras un tiesību attīstību 50 gadu garumā, veidojot saiknes ar pārējās Rietumeiropas līdzībām un problēmām, kas būs saistošas un izzinošas arī Latvijas un Baltijas skatītājiem.

Kultūras programmā no 10. jūnija līdz 9. jūlijam galerijā “LOW’” būs apskatāma izstāde ‘’Balsis’’. Izstādes kuratore Mētras Saberovas priekšplānā izvirza jaunākās paaudzes Baltijas māksliniekus, kuri savos darbos vēsta par LGBTQ+ kopienu un tās lesbiešu, trans un nebinārajām balsīm. Izstādes mākslinieku vidū ir Ksenija Tarasova un Dorian Rosenthal no Latvijas, Aleks Kohans un Janina Sabaliauskaite no Lietuvas, kā arī Līna Lelova un Valdeks Laurs no Igaunijas. Apmeklētāji aicināti uz diskusiju 14. jūnijā par kvīro jeb nenoteiktas seksualitātes telpu attīstību Baltijas reģionā.

Rīgas praida nedēļas laikā norisināsies dažādi izklaides pasākumi ar LGBTQ+ kopienas un to atbalstītāju dalību. Atklāšanas vakars atzīmēts ar jau par tradīciju kļuvušā improvizācijas teātra “Divas” uzstāšanās Praida dārzā Kaņepes kultūras centrā. Humora devu praida nedēļā nodrošinās sieviešu stāvizrādes un “Pride razborka”, savukārt ar “drag” performancēm žilbinās Baltijas “Drag King” un “Drag queen” kolektīvi. Kopienas dalībnieki un atbalstītāji varēs izpausties “Active Rainbow” brīvā mikrofona vakarā, kā arī piedalīties praida “Chancers” mūzikas minēšanas spēlē. Praida nama diagonāles telpās būs iespēja skatīties filmas par LGBTQ+ tematiku, tostarp tādas kā “Topp 3”, “Mežonīgie rietumi” un “Vasara”. Šogad sagatavota arī īpaša īsfilmu programma, pirms kuras ievadvārdus teiks kinorežisors un publicists Žuljens Nuhums Kulibali.

Savukārt, 18. jūnijā pēc Rīgas praida gājiena, solidarizējoties ar cilvēkiem Ukrainā, praida parka jeb Vērmanes dārzā norisināsies noslēguma koncerts "Kopā par brīvību", kurā atnākušos priecēs daudzi Latvijā zināmi un iemīļoti mākslinieki un mūziķi - ansis, MARTA, Rolands Čē, Singapūras Satīns "MJM EXPERIENCE", Rojs Rodžers, Katō, BDM, KNTY, Baltic Drag King Collective un citi.

Pēc gājiena un koncerta Totaldobžē praidu noslēgs ballīte, kur muzikālo pavadījumu liks Rojs Rodžers, mūziku spēlēs Esoniq, Lévi un Milena. Savukārt tehno skatuvē par patiesu Berlīnes atmosfēru parūpēsies Ksenija Kamikaza, Glazova un citi.