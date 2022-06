Sarunu festivāls "Lampa" izziņo programmu

Šogad sarunu festivāla "Lampa" pasākumu formātu piedāvājums būs vēl daudzveidīgāks nekā līdz šim – līdz ar diskusijām un jau tradicionālajiem notikumiem Politiķu disko un Politiķu cepienu, smieklu devu varēs gūt arī sieviešu stendapā par vīriešiem, iesildīties dienai varēs kvīru rīta jogā un uzzināt par vides jautājumiem ātrajos randiņos ar zaļajiem aktīvistiem.

Iespējama būs dalība arī dažādās spēlēs – prāta spēlēs par ilgtspēju un seksuālo veselību un situāciju spēlē par mobingu un empātiju. Tapāt ikviens festivāla apmeklētājs varēs iesaistīties nākotnes profesiju darbnīcā, kā arī kārtīgi izrunāties jaunradītajā "Lampas" Sarunu vietā par izglītību, demokrātiju un citiem jautājumiem, un piedalīties īpašā apļa diskusijā vīriešiem par tēva lomu ģimenē.

Festivālā arī šogad varēs atrast ikvienai gaumei un interesēm saistošas tēmas, ko piedāvās 220 pasākumu rīkotāji. Daļa pasākumu skars jautājumus, kas kļuvuši īpaši aktuāli kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā – drošība, vārda brīvība, kā mazināt resursu patēriņu un panākt enerģētisko neatkarību no Krievijas un daudzus citus. Tostarp būs iespēja uz notiekošo paskatīties caur kara reportieru acīm.

Daudzi pasākumu rīkotāji aicinās runāt par ilgtspējas jautājumiem uz festivāla līdzdibinātāja "Swedbank" Ilgtspējas skatuves, kur tiks apskatītas daudzveidīgas tēmas – kas ir ietekmes ieguldījumi, vai varam atļauties nededzināt atkritumus, ko sagaidīt no futūristiskās lauksaimniecības, kas kopīgs laikmetīgajai mākslai un ekoloģijai, kā risināt vides konfliktus un kā izvairīties no zaļmuldēšanas. Taču festivālā netrūks arī praktisku diskusiju par ikdienišķo un vienlaikus būtisko – no iekļaujošiem bērnudārziem līdz attieksmei pret bijušo ieslodzīto kaimiņos, krievvalodīgo jauniešu integrāciju, LGBT un kristietības attiecībām, seksualitāti vecumdienās un pusaudžu mentālo veselību. Tāpat tiks šķetināti dažādi ar ekonomiku saistīti jautājumi, tehnoloģiju aktualitātes, izglītības tematika u.c.

Gatavojoties 14. Saeimas vēlēšanām šoruden, "Lampā" būs vairāki tematiskie pasākumi – pārskats, kādas ziepes savārījusi 13. Saeima, diskusija par to, kurus deputātu kandidātus “sviedīsim pa labi” jeb ieskats vēlēšanu tinderī, tāpat runāsim par sieviešu pārstāvniecību politikā un kam vispār nepieciešamas vēlēšanas.

Īpašs jautājumu loks festivālā būs veltīts dzīvei Latvijas reģionos sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā veidotajā Reģionu skatuvē. Tajā risinās tādas tēmas kā administratīvi teritoriālās reformas ieguvumi iedzīvotājiem, izaicinājumi reemigrantu ceļā uz savu sapņu īstenošanu dzimtenē un runās par LGBTQIA+ kopienām reģionos. Tāpat arī rosinās diskusiju par to, kāda ir cena mazajos ciemos vitāli nepieciešamajai brīvprātībai jeb aktīvai dalībai vietējā kopienā.

“Laikā, kad rokas stiepiena attālumā Eiropā notiek karš, Sarunu festivāla "Lampa" misija ir svarīgāka nekā jebkad agrāk," pauž Sarunu festivāla LAMPA direktore Ieva Morica. "Demokrātija, vārda brīvība, dialogs ir vērtības, kas veido mūsu sabiedrības pamatu, un mums tās kopīgiem spēkiem ir jānosargā. Tāpēc aicinām ikvienu tikties un sarunāties! Saruna ļauj labāk izprast citu cilvēku domas un savu nostāju, tomēr tās mērķis nav pierādīt sava viedokļa pareizību vai panākt vienbalsību. Laba saruna ļauj kopā nonākt pie jauniem risinājumiem un atziņām, atgādinot, ka sarunām ir nozīme. Un reizēm ir svarīgi zināt arī to, ko neteikt un kur novilkt diskusijas robežu. Tā ir sarunu māksla, ko gadu no gada visi kopā mācāmies, un aicinām pievienoties katru, kam svarīgas labas un cieņpilnas sarunas."

Padomāts arī par mazākajiem festivāla apmeklētājiem. Šogad festivālā atgriežas miniLAMPA ar daudzveidīgu programmu bērniem, kuri varēs aizrautīgi darboties kosmosa izziņas centrā, vērot teātra izrādes. Bērniem saistošas aktivitātes būs arī citās skatuvēs, piemēram Temīdas teltī varēs līdzi just un izdarīt savus secinājumus par vainīgajiem un nevainīgajiem improvizētā zaķa tiesas prāvā kopā ar īstiem tiesnešiem, prokuroriem un zvērinātiem advokātiem. Arī jauniešiem šogad būs aizraujoša programma ar atvērto mikrofonu, filmu vakaru un ilgtspējas izaicinājumiem ēdiena, modes un zaļmaldināšanas tēmās kopā ar influenceriem, kā arī plecu pie pleca ar sociālo tīklu satura veidotājiem varēs apgūt video veidošanas knifus.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad LAMPA piedāvās vairākus pasākumus angliski vai krieviski ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā, un atsevišķiem pasākumiem tiks nodrošināts tulkojums arī zīmju valodā.

Priecājoties par satikšanās iespēju klātienē Cēsīs, vienlaikus lielākā daļa pasākumu būs skatāmi arī tiešraidē festivāla mājaslapā. Tāpat šogad arī turpināsies kopā skatīšanās vietu tradīcija, 22 vietās Latvijā aicinot pulcēties un kopā skatīties festivāla pasākumu tiešraides un veidot sarunas par tām.

Festivāla programma pieejama www.festivalslampa.lv un, gatavojoties "Lampa" apmeklējumam, apmeklētāji aicināti lejupielādēt arī festivāla lietotni "Google Play" and "App Store".

Festivāla mājaslapā ir iespējams izveidot savu programmu, izmantojot rīku “Mana programma”. Tajā iespējams atlasīt pasākumus atbilstoši sev tīkamai kategorijai un vieglā, pārskatāmā veidā izveidot aktuālo pasākumu sarakstu, ko viegli pārskatīt arī telefonā.