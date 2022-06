Krievija atkārto padomju režīma īstenotās šausmas, norāda Kalniņa-Lukaševica

Kā informēja ĀM, Kalniņa-Lukaševica sestdien, noslēdzot darba vizīti Toronto, apmeklēja Kanādas latviešu centru.

Parlamentārā sekretāre teica uzrunu izstādes "Latvijas traģēdija 1941" atklāšanā, kura tapusi, Latvijas Okupācijas muzejam un muzejam "Ebreji Latvijā" cieši sadarbojoties ar Kanādas kara muzeju Otavā.

"Izstādei ir īpaša nozīme šobrīd, kad piedzīvojam vēstures atkārtošanos un kara šausmu atgriešanos Eiropā. Krievija Ukrainā pastrādā brutālus kara noziegumus. Pret Ukraiņu tautu tiek vērsts genocīds, bērni, sievietes, seniori tiek izvesti uz Krieviju," tā ĀM parlamentārā sekretāre.

Pulcējoties daudziem Kanādas latviešu sabiedrības pārstāvjiem, Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā Padomes prezidija priekšsēdes Ilzes Kuplēnas-Evartes vadītā sarunā ar ĀM parlamentāro sekretāri tika pārrunāts, kā palīdzēt Ukrainai, kā stiprināt Latvijas drošību, kas darāms enerģētikas sektorā Latvijā un kā visos šajos jautājumos stiprināt sadarbību ar Kanādu un mūsu cilvēkiem Kanādā.

Kanādā ir viena no daudzskaitlīgākajām latviešu kopienām pasaulē. Ar Latvijas saknēm lepojas 30 000 cilvēku, no kuriem lielākā daļa dzīvo tieši Toronto apkārtnē. Pateicoties latviešu kopienas darbam, ir izveidotas vairākas organizācijas, centri un skolas, kas palīdzēja saglabāt latviskumu. Kanāda savulaik bija pirmā no G7 valstīm, kas atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991.gada 26.augustā.

Vizītes laikā parlamentārā sekretāre piedalījās arī Toronto Latviešu biedrības sestdienas skolas 71.izlaidumā. Kalniņa-Lukaševica sveica absolventus un uzsvēra sestdienas skolas nenovērtējamo nozīmi latviskās identitātes uzturēšanā un latviešu valodas apguvē.

Kalniņa-Lukaševica pateicās Toronto Latviešu biedrības sestdienas skolas pārzinei Ilzei Maksiņai par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu, kā arī skolotājiem un viņu palīgiem par latviešu valodas apguves veicināšanu, saites ar Latviju un tās kultūru stiprināšanu.

Tikšanās laikā ar tautiešiem piedalījās Latvijas vēstnieks Kanādā Kaspars Ozoliņš.

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola dibināta 1950.gadā ar mērķi izkopt latvisko identitāti un kultūru, mācīties latviešu valodu un stiprināt saites ar latviešu tautu. Skolu apmeklē bērni no trīs līdz 14 gadu vecumam un apgūst tādus mācību priekšmetus kā latviešu valoda, vēsture, ģeogrāfija, tautas dejas, dziedāšana, koklēšana. Skolas telpas atrodas Toronto Latviešu centrā.