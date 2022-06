Iniciatīvu maija pirmajā pusē iesniedzis Gatis Auziņš, kurš ar šo rīcību vēloties "iedrošināt Latvijas likumdevēju radīt precedentu un iedibināt sistēmu acīmredzami pretvalstisku politisko un citu darbību apturēšanai Latvijā", kas esot jāsāk ar LKS kā politiskās partijas darbības pārtraukšanu.

"LKS nav demokrātijas daļa, bet gan demokrātijas ienaidnieku ierocis. Šīs iniciatīvas īstenošana būs piemērs turpmākajām rīcībām, kā nosargāt Latvijas un Rietumu vērtības un vērsties pret to ienaidniekiem. Līdz ar LKS politiskās darbības aizliegšanu Latvijā ievērojami mazināsies Latvijas valstiskuma ienaidnieku spēja šķelt mūsu sabiedrību, svešas valsts - Krievijas - bruņoto spēku slavināšana, kara romantikas sludināšana - 9. maija kults, kā arī mazināsies Putina asiņainā režīma ietekme Latvijā. Šī ir svarīga daļa, lai izbeigtu ņirgāšanos par Latvijas vēsturi, par okupāciju, par latviešu deportācijām uz Sibīriju," piedāvājumu pamatojis Auziņš.

Kā informē "manabalss.lv" komanda, LKS pret iniciatīvas publicēšanu ir iebildusi, un tās līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs, atsaucoties uz Satversmi, mēģinājis argumentēt, kāpēc iniciatīvai "Par vienotu sabiedrību bez LKS" nav vietas platformā.

"Manabalss.lv" komanda LKS aicinājumiem nav piekritusi, jo "atsakāmies iekļauties LKS diktētā naratīvā". "Līdzīgi Latvijai vispār, arī "manabalss.lv" jau ir bijusi gana toleranta pret LKS. (...) Tomēr pašreizējā situācijā un pārskatāmā nākotnē ielaisties diskusijā ar LKS par Satversmi, mūsuprāt, būtu ne vien bezjēdzīgi un pretproduktīvi, bet arī amorāli," uzsvērts platformas izplatītajā paziņojumā, "mūsu platforma ir vērā ņemama pilsoniskā vara, un (...) mēs neļausim ar šo varu manipulēt ārpus leģitīmas demokrātijas. Un ja kādam ir nieze to pamēģināt - ej bietēs!"

"LKS izteiktais un konsekventais atbalsts Kremļa naratīvam, kas līdz šim varēja tikt tolerēts, un arī "manabalss.lv" ir to darījusi, līdz ar karu Ukrainā ir ne vien nepieņemams, bet pilnīgi leģitīmi uzskatāms arī par pretvalstisku. Par to tad arī iniciatīvā ir runa - tā aktualizē šo kā augstākajā politiskajā līmenī izvērtējamu jautājumu. Putinisms, tāpat kā jebkura radikāla ideoloģija, pirmām kārtām iznīcina savējos, ne tikai svešos. Tā ir politika, no kuras cieš krievi. Un tā ir politika, kura tagad īsteno arī genocīdu pret ukraiņiem. Tā ir politika, kura ir apsolījusi turpināt īstenot arī nākamos genocīdus. Šī politika turpina darboties tikai Kremļa elites labā, turklāt - pāri līķiem," vēstulē LKS raksta "manabalss.lv".

"Putinisti neslēpj, ka viņu ieskatā krieviem jebkur pasaulē nav tiesību uz savām brīvām domām, brīvu rīcību, brīvu dzīvi. Arī Jūsu partija ir Kremļa plānu bandinieks," uzsvērts vēstulē, "atšķirībā no putinistu iedomām, demokrātija nav visatļautība. Gan Krievijas iedzīvotājiem, gan krieviem Latvijā ir tiesības uz brīvām domām, savām pašidentificētajām interesēm un mierīgu dzīvi. Krieviem ir tiesības uz labklājību, tiesības uz laimi. Un tas nav savietojams ar putinismu un kara noziedznieku slavināšanu."