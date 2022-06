Veicot aktīvu izmeklēšanu, likumsargi noskaidroja abu iespējamo vainīgo personu identitāti un vēlāk šīs personas aizturēja Rīgā, Ziepniekkalnā.

Aizturētie ir 1991. gadā un 1987. gadā dzimuši vīrieši, kuri vainu notikušajā atzīst.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka šā gada 29. maija vakarā divas personas no kāda restorāna ar piegādi uz mājām pasūtīja ēdienu 104 eiro vērtībā. Abām personām jau sākotnēji bija plāns nemaksāt par pasūtījumu un maksājuma veidu norādīja norēķināšanos ar skaidru naudu.

Kad kurjers bija ieradies, abi vīrieši izgāja no kāpņutelpas viņu sagaidīt, taču viens no vīriešiem, piedraudot ar nazim līdzīgu priekšmetu, nolaupīja pasūtīto ēdienu un nesamaksāja par pasūtījumu, pēc kā lika kurjeram doties prom. Nedaudz vēlāk abi vīrieši pamanīja, ka kurjers kādam zvana, piegāja pie viņa vēlreiz un, piedraudot ar to pašu nazim līdzīgo priekšmetu, nu jau pieprasīja kurjera personīgo naudu un zelta ķēdīti. Ņemot vērā, ka kurjera automašīnas durvis bija atvērtas, viņš paspēja iesēsties automašīnā un aizbraukt. Kurjers par notikušo nekavējoties ziņoja policijai.

Abi aizturētie vīrieši jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā un bijuši sodīti, tostarp, gan par ekonomiskiem noziegumiem, gan par mantiskiem noziegumiem.

VP RRP Rīgas Zemgales iecirknī uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas – par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana). Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Šodien, 1. jūnijā, 1991. gadā dzimušajam vīrietim, kurš kurjeram draudēja tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.

VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.