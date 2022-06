“Latvijas krievu savienība” aizstāv Uzvaras parkā aizturēto skolotāju, kura policistus dēvēja par kropļiem un fašistiem

LTV ziņu raidījuma “Panorāma” sižetā vairākas minūtes bija veltītas pamanāmākajiem “uzvaras svētku” svinētājiem un Krievijas atbalstītājiem.

Tā ietvaros dzirdējām gan to, cik slikti viss ir Latvijā un cik “pareizi visu Ukrainā dara Putins”.

Īpaši skaļš TV kameras priekšā bija kāds pavecāks pāris, kurš sevi pieteica kā “antinacistus-krievus”.

Šo divu dienu ietvaros bija arī atsevišķas aizturēšanas un viena no tām iekļuva arī “Panorāma” sižetā.

“Kropļi, riebekļi, fašisti!”

“Tāpēc, ka viņi ir kropļi, tāpēc, ka viņi ir riebekļi, tāpēc, ka viņi ir fašisti!” tā TV ekrānos redzamā kundze krievu valodā skaidroja, kādēļ likumsargi viņu šobrīd aiztur:

“Es nevaru dzīvot šajā valstī, jo viņi ir fašisti, riebekļi, neradījumi! Viņi nesaprot, kas ir taisnība un kas – meli!” turpināja sieviete.

Pēc kāda laika kļuva zināms, ka konkrētā kundze ir Viktorija Kaškarova – Rīgas austrumu pamatskolas pedagoģe.

Viņas vārdu publiski, cita starpā, atklāja arī pašmāju prokremliskā partija “Latvijas krievu savienība” (LKS), pie kuras sieviete it kā esot vērsusies pēc palīdzības.

“Par pretošanos pret viņu sākts kriminālprocess pēc 270. panta 1. daļas. Atgriezusies brīvībā pēc divām apcietinājumā pavadītām dienām, Viktorija Viktorovna spējusi atgriezties darbā, kur arī uzzinājusi, ka no skolas viņa ir demonstratīvi atlaista. Direktors nebija gatavs aizstāvēt savu darbinieku,” par Kaškarovu raksta Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors (LKS).

Direktore apgalvo, ka Kaškarova pati aizgājusi no darba

Jauns.lv rakstiski vērsās pie Rīgas austrumu pamatskolas direktores Ludmilas Lahovas, lai lūgtu komentēt incidentu Uzvaras parkā, kā arī aicinātu savu viedokli par notikušo paust arī pašai Kaškarovai.

Vairāku dienu laikā rakstiska atbilde netika saņemta, bet telefonsarunas laikā Lahova paskaidroja, ka skolotāja ir “uzrakstījusi atlūgumu” vēl pirms 10. maija un skolā vairs nestrādā.

Šī versija gan nesakrīt ar to, ko savā “Facebook” apgalvo LKS pārstāvis Pagors, proti, ka skolotāja tikusi atlaista no darba, nevis pati to pametusi.

Uz aicinājumu sīkāk komentēt skolotājas izpausmes direktore neatbildēja, vien piebilda, ka ir atgriezusies darbā pēc ilgstošas slimošanas un LTV “Panorāma” sižetu nav redzējusi.

Uz aicinājumu to tomēr noskatīties, Lahova paskaidroja, ka vēl nejūtas pietiekami vesela.

Ne mazāk būtiski, ka Kaškarova vēl pavisam nesen beidza studijas Pleskavas valsts pedagoģijas universitātē, Krievijā.

Lieki piebilst, ka Krievijā šāda vide, īpaši pēdējos gados, čum un mudž no specdienestu pārstāvjiem, kuri aktīvi izmeklē tiem interesējošu valstu pilsoņus ar iemeslu regulāri ceļot ārpus tās.

Par to, ka Krievijas specdienesti sarosījušies ārvalstnieku vervēšanai, izmantojot šādus, kā arī citus – piemēram, uzņēmēju, vēsturiski un militāri memoriālu nodibinājumu pārstāvju aizsegus – savā 2021. gada pārskatā informē arī Valsts drošības dienests.

Pēc dzīrēm pie sarkanarmiešu pieminekļa izrakstīta virkne sodu

Jau ziņots, ka, saistībā ar notikumiem 10. maijā pie okupantu pieminekļa Pārdaugavā Valsts policija (VP) sākusi trīs kriminālprocesus un 20 administratīvā pārkāpuma procesus.

Divi kriminālprocesi sākti pēc Krimināllikuma panta par genocīda, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu. Viena no šīm lietām sākta pret jaunieti, kurš pie pieminekļa staigāja ar Krievijas karogu.

Viens kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma panta par pretošanos varas pārstāvim.

Līdz šim sākti 20 administratīvā pārkāpuma procesi, no tiem deviņi – par noteiktās sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu jeb par pulcēšanās organizēšanu.

Administratīvā pārkāpuma procesi sākti arī pret bijušajiem Rīgas domniekiem Alekseju Rosļikovu, Vadimu Baraņņiku un Saeimas deputāti Regīnu Ločmeli (S).

Seši administratīvā pārkāpuma procesi sākti par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošana publiskā vietā, trīs – par sīko huligānismu, un divi – par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu.

Papildu sāktas vairākas resoriskās pārbaudes, kā arī tiek vērtēts ar policijas tehniskajiem līdzekļiem iegūtais un internetā vidē pieejamais materiāls.

VP priekšnieks Armands Ruks ceturtdien Latvijas Radio solīja, ka pie atbildības tiks saukti visi, kuru identitātes izdosies noskaidrot un pierādīt viņu vainu.

Patlaban turpinās aktīvs darbs, un Valsts policija atgādina, ka nebūs nekādas tolerances pret jebkāda veida pārkāpumiem un personām, kas attaisno, slavē militāro agresiju Ukrainā, padomju okupāciju un veic citus līdzīgus pārkāpumus.

Jau vēstīts, ka, neraugoties uz aicinājumiem 9. maijā pieminēt Krievijas agresijas upurus Ukrainā un nepulcēties pie padomju režīma memoriāliem, Rīgā, pie padomju pieminekļa Pārdaugavā, devās cilvēki, lai arī ievērojami mazākā skaitā nekā citus gadus.

Nākamās dienas rītā ziedi no pieminekļa tika aizvākti, kā rezultātā pie pieminekļa atkal tika pulcēti cilvēki.

Vakarpusē pāris simti sanākušo jau uzvedās agresīvi un bravūrīgi, tostarp slavinot Krieviju un attaisnojot tās agresiju Ukrainā.