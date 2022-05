Izsludina konkursu dīdžejiem, galvenā balva - 1500 eiro

""Evolution Latvia" uzņēmumā strādā daudzi talantīgi jaunieši, un vairāki no viņiem veido savu karjeru mūzikā, apvienojot to ar darbu pie mums. Pēdējie divi gadi izklaides industrijā nodarbinātajiem ir bijuši īpaši izaicinoši, tāpēc "Evolution Latvia" sniedz papildu motivāciju dīdžejiem attīstīt savu talantu, aicinot viņus piedalīties konkursā "DJ Battle". Šī ir lieliska iespēja jaunajiem talantiem pierādīt sevi plašākai publikai spožas skatuves gaismās vienā no iecienītākajām atpūtas vietām Rīgā," stāsta "Evolution Latvia" Baltijas un Rumānijas personāla vadītāja Sanita Kļaviņa.

Deviņiem labākajiem būs iespēja piedalīties batlā Tallinas ielas kvartālā un cīnīties par galveno balvu – 1500 eiro. (Foto: Publicitātes)

Dīdžeju setus vērtēs sabiedrībā zināmākie influenceri Rojs Rodžers un Evelīna Pārkere, mūziķis Ozols, kā arī Rīgas DJ skolas vadītājs DJ Dubra. Visaugstāk novērtētā seta meistars tiks pie naudas balvas 1500 eiro vērtībā, ko piešķirs konkursa organizators "Evolution Latvia".

"Sagaidu, ka konkursā redzēšu klātienē jaunus talantus, kas pēdējo divu gadu laikā bijuši spiesti attīstīt savas prasmes lielākoties tikai online vidē. Katrs no žūrijas locekļiem pievērsīsies dažādiem vērtēšanas kritērijiem. Man personīgi ir svarīgi redzēt un dzirdēt ko nebijušu. Vērtēšu vai DJ setā ir iekļauti vairāki mūzikas žanri un, cik kreatīvi tiek izmantoti efekti," stāsta DJ Dubra, viens no pasākuma žūrijas locekļiem un "Rīgas DJ skola" vadītājs.

Lai piedalītos konkursā, dīdžejam līdz 5. jūnijam ir jādodas uz platformu: evolutionstage.lv un jāiesūta savs mikss. Pēc iesūtīšanas, dalībniekam savs darbs ir aktīvi jāreklamē sociālo tīklu kanālos, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk balsotājus. Deviņiem labākajiem būs iespēja piedalīties batlā Tallinas ielas kvartālā un cīnīties par galveno balvu – 1500 eiro.

Foto: Publicitātes

"Evolution Latvia" ikdienā nodarbina vairāk nekā 3000 darbiniekus, galvenokārt spēļu prezentētājus un kāršu uzskaites operatorus. Uzņēmums ir arī viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī – 2020. gadā vien kopējie maksājumi valsts kopbudžetā sasniedza 22 miljonus eiro.

"Rīgas DJ skolas" misija ir kvalitatīvi izglītot jauno Latvijas DJ paaudzi, tādējādi nodrošināt Latvijas DJ-u konkurētspēju globālajā tirgū un popularizējot Rīgas un latvijas vārdus pasaulē.