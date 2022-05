Kopumā 84,6% respondentu savu uztraukumu vērtē kā augstu vai ļoti augstu, 10 baļļu skalā to vērtējot no 7 līdz 10, tikmēr vidējais satraukuma līmenis, kas vērtēts ar 5 vai 6 ir 7,8% iedzīvotāju, bet 7,5% respondentu ir zems vai ļoti zems satraukuma līmenis, kas 10 baļļu skalā vērtēts no 1 līdz 4.

Salīdzinot rezultātus pēc respondentu dzimuma, atklājas, ka augstāku satraukuma līmeni izjūt sievietes – augsts vai ļoti augsts satraukums ir 88% aptaujāto sieviešu, savukārt vīriešiem šis rādītājs ir 76%. Tikmēr vidēju satraukumu izjūt 6% sieviešu un 11% vīriešu, bet zems vai ļoti zems satraukums saistībā ar notikumiem Ukrainā ir tikai 5% sieviešu un 11% vīriešu.

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas augstāks satraukuma līmenis saistībā ar Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā ir latviešiem – to vidū augstu vai ļoti augstu satraukumu izjūt 88% respondentu, bet krievvalodīgajiem šis rādītājs ir 72%. Tikmēr vidēju satraukumu izjūt 8% latviešu un 10% krievvalodīgo, bet zems vai ļoti zems satraukums ir 5% latviešu un 19% krievvalodīgo.

Aptauja veikta 10. līdz 12. maijam aptaujājot 1718 respondentus.

