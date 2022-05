Tāpat 12% šobrīd izjūt vidēji augstu satraukumu (to vērtēja ar 7 vai 8), 19% ir vidējs satraukuma līmenis (10 baļļu skalā to vērtē ar 5 vai 6), kamēr 66% saistībā ar Covid-19 izplatību ir zems vai ļoti zems satraukuma līmenis (to vērtēja no 1 līdz 4).



Divu gadu griezumā šobrīd ir zemākais iedzīvotāju satraukuma līmenis par Covid-19 izplatību, bet augstākais tas bija 2021. gada janvārī, kad ļoti augstu satraukumu izjuta katrs piektais jeb 20% respondentu, vidēji augsts satraukums bija 27%, vidējs – 25%, bet zems vai ļoti zems – 28%.

Analizējot datus hronoloģiski, 2020. gada marta beigās veiktajā aptaujā ļoti augsts satraukuma līmenis bija 18%, vidēji augsts – 34%, vidējs – 27%, zems vai ļoti zems – 21%.



2020. gada oktobrī ļoti augstu satraukumu par Covid-19 izplatību izjuta 11%, vidēji augstu – 30%, vidēju – 25%, bet zemu vai ļoti zemu – 34%. 2021. gada martā ļoti augstu satraukumu par Covid-19 izplatību izjuta 14%, vidēji augstu – 27%, vidēju – 25%, bet zemu vai ļoti zemu – 34%.

Iepriekš zemākie iedzīvotāju satraukuma rādītāji par Covid-19 izplatību bija pērnā gada jūlijā, kad ļoti augsts satraukums bija 8%, vidēji augsts – 19%, vidējs – 27%, bet zems vai ļoti zems – 46% respondentu.



Pērn oktobra beigās ļoti augsts satraukums bija teju katram ceturtajam jeb 24% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, savukārt vidēji augsts satraukuma līmenis bija 30% aptaujāto. Vēl 21% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju izjuta vidēju satraukumu, kamēr 25% tas bija zems vai ļoti zems.



Raugoties divu gadu griezumā pēc dažādām demogrāfijas grupām, augstāku satraukumu izjuta sievietes un gados jaunāki cilvēki.



Lai arī Covid-19 izplatības rādītāji pakāpeniski samazinās, BENU Aptieka aicina būt atbildīgiem un rūpēties gan par savu, gan līdzcilvēku veselību!



Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, no 10. līdz 12. maijam aptaujājot 1718 respondentus.