NA politiķi apspriedīs potenciālo ekonomikas ministra amata kandidātu

NA politiķi Jānis Dombrava un Jānis Iesalnieks atturējās no komentāru sniegšanas par iespējamajiem kandidātiem ekonomikas ministra amatam, norādot, ka šovakar gaidāma politiskā spēka valdes sēde.

Līdz šim NA neesot diskutējusi par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) prasību no amata atstādināt ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (NA), apgalvoja Dombrava. Politiķim Kariņa uzstādījums atsaukt visjaunāko NA ministru šķitis "ļoti dīvains, ja mēs tā skatāmies no diskriminācijas aizlieguma".

Dombrava pauda, ka šī situācija ietekmēs NA darbu valdībā un Saeimā, piebilstot, ka primārais ir radīt vienotu rīcības scenāriju starp NA valdes locekļiem un frakcijas kolēģiem.

Arī Iesalnieks norādīja, ka lielāka skaidrība par NA turpmāko rīcību būs tikai pēc šodienas valdes sēdes. "Kandidāti var būt vairāki, bet vispirms jātiek skaidrībā, kā partijai reaģēt uz situāciju kopumā," politiķis norādīja, atturoties paust personīgu viedokli par iespējamajiem situācijas risinājumiem.

Rīt plkst.9 ir paredzēta preses konference, kurā NA plāno informēt par šī vakara valdes sēdē apspriesto.

Jau ziņots, ka NA veiktā "šantāžas mēģinājuma" dēļ Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir nolēmis prasīt Vitenberga demisiju. NA varēs izvirzīt jaunu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Vienlaikus gan Kariņš pieļauj iespēju NA pašai lemt par to, kuru no saviem ministriem nomainīt. Premjers skaidroja, ka Vitenbergs patlaban demisijai ticis izvēlēts kā "jaunākais" NA ministrs.

No Kariņa paustā secināms, ka viņš šantāžu saskata NA aicinājumā prasīt nu jau no amata atkāpušās iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) demisiju, pretējā gadījumā NA solot aiziet no valdības.

Premjers uzsvēra, ka mērķis ir politiskā līdzsvara atjaunošana, tāpēc NA arī būs jānomaina viens ministrs. Tā kā NA pati nevienu savu ministru nenosauca, Kariņš nolēmis prasīt jaunākā ministra - gan amatā, gan gados - Vitenberga demisiju.

Kariņš pauda, ka ar šādu "šantāžās elementu" valdība tālāk nevarētu strādāt, jo tas pavērtu iespējas jebkuram partnerim turpmāk iet "ultimatīvu ceļu", kas nozīmētu, ka valdība īsā laikā kļūtu rīcībnespējīga.

"Bez šādas ministra nomaiņas nav iespējas panākt politisku līdzsvaru koalīcijā, jo valdības stabilitāte ir atkarīga no tā, ka tai ir pilns sastāvs un vairākums Saeimā. Šajā gadījumā līdzsvars tika izsists, un šis ir mans piedāvājums, kā var īsā laikā atgriezties pie līdzsvara," skaidroja politiķis.

Tāpat ziņots, ka Golubeva nolēma pati demisionēt. Politiķe pirmdien, 16.maijā, esot uzzinājusi, ka, nesagaidot Iekšlietu ministrijas analītisko ziņojumu par iekšlietu dienestu darbu 9. un 10.maijā, premjers ir pakļāvies NA spiedieniem un nav vairs gatavs atbalstīt viņas darbu. Šādos apstākļos viņa ir nolēmusi atgriezties kā deputāte Seimā.

NA Saeimas frakcija un valde pagājušajā nedēļā pieprasīja premjeram atbrīvot no amata Golubevu saistībā ar situāciju 9. un 10.maijā pie padomju pieminekļa Pārdaugavā, kur cita starpā tika pieļauta Krievijas agresiju atbalstošu cilvēku pulcēšanās.