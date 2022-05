Sācies Kannu kinofestivāls 2022. Piedalās arī Latvija

Pandēmijas dēļ Kannu starptautiskā kinofestivāla norise divus gadus bija mainīta – 2020. gada festivāls klātienē vispār nenotika, savukārt 2021. gadā tika pārcelts uz jūliju. Šogad viens no Eiropā vecākajiem festivāliem notiek jau 75. reizi un atgriežas tradicionālajos maija otrās puses datumos (17.-28.05.).

Latvijas dalību festivālā nu jau tradicionāli iezīmē Latvijas paviljons, kurā strādās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Nacionālā Kino centra un Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāvji. Speciāli Kannu filmu tirgus darbam ar filmu izplatītājiem un citiem starptautiskiem partneriem NKC sagatavojis jaunāko un topošo Latvijas filmu katalogu, bet sadarbībā ar Latvijas Animācijas asociāciju radīts publicitātes izdevums, kas apkopo jaunākās Latvijas animācijas filmas un projektus.

Latvijas dalība Kannu festivālā bieži saistīta ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, jo trīs Baltijas valstu vadošās kinoinstitūcijas sadarbojas, sekojot principam, ka spēku apvienošana ļauj kļūt labāk pamanāmiem starptautiskajā industrijas arēnā. Tāpēc Kannu filmu tirgus Marché du Film platformā Producers Network, kas jau 16 gadus pulcina vairāk nekā 500 producentus no visas pasaules un kļuvusi par starptautiski nozīmīgu sadarbības platformu, iespēju nonākt uzmanības centrā izmanto visas trīs valstis kopā – pa diviem producentiem no katras valsts. Latviju šajā profesionālo, aktīvo un daudzsološo producentu izlasē šogad pārstāv Marta Romanova-Jēkabsone un Matīss Kaža, Baltijas fokuss Kannās plānots 22. maijā.

Pa citu starptautiskas konkurences ceļu Kannu platformā Producers Network nonākusi producente Inga Praņevska – viņas vadītais projekts, režisora Dzintara Dreiberga topošā filma Lācis un Cālis (ar starptautisko nosaukumu Escape Net) ceļazīmi uz Kannu filmu tirgu izcīnīja jau decembrī, Lesarkas festivāla (Les Arcs Coproductions Village, Francija) starptautiskajā atlasē.

Kannu filmu tirgus ietvaros 23.-27. maijā notiks īsfilmu sadaļas Cannes Court Métrage industrijas forums The Short Film Corner, kurā festivālu programmētājiem un filmu izplatītājiem tiks prezentēta Baltijas īsfilmu kolekcija. Septiņu filmu izlasē Latviju pārstāv Anna Ansone ar spēles īsfilmu Can’t Help Myself un Indra Sproģe ar animācijas filmu Kur ir atslēga? / Where Is the Key? Foruma ietvaros pirmoreiz risināsies programma New Producers Room, kurai īpaši atlasīti 10 producenti, arī Alise Rogule no Latvijas. The Short Film Corner norisēs darbosies Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) īsfilmu sadaļas pārstāvji Leo Soesanto un Lauma Kaudzīte, pasākumus organizē Baltic Shorts – tīkls, kas apvieno Lietuvas īsfilmu aģentūru Lithuanian Shorts, Tallinas festivāla sadaļu POFF Shorts, Rīgas Starptautisko kinofestivālu (Riga IFF), Latvijas Animācijas Asociāciju un Rīgas Starptautisko īsfilmu festivālu 2ANNAS. Apvienības dalību Kannu kinofestivālā atbalsta Nacionālais Kino centrs.

Šogad Kannu kinofestivālā uzsākta arī pavisam jauna, unikāla iniciatīva – programmas Cannes Classics sadarbība ar Eiropas kinoskolām, un šo izdevību ar Nacionālā Kino centra atbalstu izmanto arī Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālā Filmu skola. Projekta ideja ir Cannes Classics programmētāju iniciatīva integrēt jauno kinematogrāfistu paaudzi pasaules kino klasikas procesos, dodot iespēju noskatīties kvalitatīvu kinovēstures piedāvājumu un paplašināt zināšanas par kinomākslas kontekstiem. Kannu kinofestivāla akreditāciju programmai Cannes Clasics šogad saņems 11 Nacionālās Filmu skolas studenti, kas tika atlasīti radošā konkursa kārtībā.