Politologs: uz iekšlietu ministres pleciem nav liekama visa atbildība par notikumiem pie pieminekļa Pārdaugavā

Viņa ieskatā, Nacionālā apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) kritika iekšlietu ministrei ir priekšvēlēšanu aģitācijas daļa. NA prasa iekšlietu ministres demisiju, bet neko nav paudusi par Valsts policijas priekšnieka, citu amatpersonu un Rīgas domes vadības atbildību, kas, runājot par notikumiem pie pieminekļa Uzvaras parkā, būtu pirmie, par kuriem vajadzētu runāt.

"Ja es nekļūdos, tad normatīvie akti nenosaka, ka iekšlietu ministrei nav jāiejaucas Valsts policijas operatīvajā plānošanā. Atbildība šajā ziņā ir Valsts policijas pusē. Domāju, ka NA veic priekšvēlēšanu gājienu. Jāņem vērā, ka NA notiek priekšvēlēšanu sacensība ar "Konservatīvajiem" (K), kuri tāpat cenšas būt galvenie cīņā saucēji par pieminekļa Uzvaras parkā nojaukšanu," skaidroja Rozenvalds.

Jautāts, kas notiek tad, ja NA pieņem lēmumu pārtraukt darbu valdībā, politologs norādīja - jāņem vērā, ka šī koalīcija ir "tāds draugu terārijs, kas patlaban ir ļoti labi nolasāms". Runājot par iespējamo Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) rīcību, Rozenvalds atzīmēja, ka premjers visu laiku spēlējis izlīdzinātāja un miera baloža lomu, tomēr viņa rīcību ir grūti prognozēt.

Politologs uzsvēra, ka notikumos pie pieminekļa Uzvaras parkā ir pieļautas daudzas kļūdas, bet jautājums ir par to, kā tiks sadalīta atbildība, un tas attiecas uz Valsts policijas rīcību 9.maijā, piemēram, saistībā ar lielformāta fotogrāfiju izstādi, kas bija veltīta Ukrainai. 9.maijs Latvijā tika pasludināts par Ukrainas kara upuru piemiņas dienu, tajā pašā laikā lielformāta fotogrāfijas tika noliktas stipri tālāk aiz nožogojumiem. Tā, Rozenvalda ieskatā, bija kļūda.

Pēc politologa paustā, pēc tam sekoja ziedu novākšana. Rozenvalda norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai mēs piekrītam cilvēkiem, kas bija atnākuši 9.maijā nolikt ziedus, vai nepiekrītam, ne visi no viņiem bija karu un Krieviju atbalstoši. Tie varēja būt cilvēki, kas apmeklēja ziedu nolikšanu personisku motīvu vadīti.

Savukārt trešā kļūda Rozenvalda ieskatā tika pieļauta 10.maijā, kad pie pieminekļa sanāca "cilvēku bari". "Tur bija pulcējušies arī tādi cilvēki, kuriem īstā vieta būtu aiz restēm. Starp tiem, kas atnāca, bija tādi cilvēki, kurus šāda rīcība - novākt ziedus ar ekskavatoru - aizskāra. Manuprāt, tas bija pamatoti," sacīja politologs.

Rozenvalds uzsvēra, ka kļūdu bija daudz, bet lielais jautājums ir, vai visas šīs kļūdas gulstas uz iekšlietu ministres pleciem. Viņaprāt, NA rīcību diktē, pirmkārt, priekšvēlēšanu apsvērumi.

Viņi rīkojas pēc principa "kal dzelzi, kamēr tā karsta". NA cenšas panākt, lai radikāli noskaņotās sabiedrības daļas acīs kļūtu par cīņā saucējiem saistībā ar pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanu. Tomēr jāsaprot, ka NA rīcība ir vērsta uz vēl tālāku sabiedrības šķelšanu.

"NA rīcība ir orientēta tikai un vienīgi uz to, lai radikālāk noskaņotu lielākoties latviešu vēlētāju daļu, kurai tāda NA rīcība šķiet pareiza, un tādu cilvēku ir pietiekami daudz, par ko liecina saziedotā nauda pieminekļa demontāžai. Ja atskatāmies, kā runāja pašmāju politiskie līderi uzreiz pēc 24.februāra, - runa bija par to, ka Latvijas krievvalodīgie ir mūsu līdzpilsoņi. Pašreiz šī rīcība no 9. līdz 11.maijam zināmā mērā visus Latvijas krievvalodīgos "saliek vienā kaudzē," sacīja Rozenvalds.

Jautāts, kas notiks, ja NA īstenos savu nodomu, nepanākot iekšlietu ministres demisiju, un pametīs valdību, politologs atzīmēja, ka koalīcija izjuktu. Viņa ieskatā, aktuāls ir jautājums, kā rīkosies Kariņš. Tāpat daudz būs atkarīgs no Jaunās Vienotības (JV) un AP politisko līderu nostādnes. Ja koalīcija izjūk, jaunu būs grūti izveidot. Rozenvalds atgādināja, ka jaunā valdība stājas pie savu pienākumu pildīšanas, kad to apstiprina Saeima.

"Es neizslēdzu, ka JV un AP parādīs pietiekami stingru nostāju un mēs atlikušos mēnešus varētu dzīvot pie tādas pašas valdības, kurā nebūs NA ministru. Tas būs grūti, ņemot vērā, ka tā varētu būt pagaidu valdība. Tā, protams, ir situācija, kas pašreizējos apstākļos neveicinās stabilitāti gan ekonomiskajā jomā, gan arī sabiedriskajā dzīvē kopumā," teica politologs.