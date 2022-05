Policija šodien slēgusi pieeju Uzvaras parkā esošajam piemineklim

VP trešdien, pamatojoties uz likumu "Par policiju", pieņēmusi lēmumu slēgt pieeju Uzvaras parkā esošajam objektam - piemineklim un tā laukumam. Tas darīts, "lai nepieļautu sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības apdraudējumu, iespējamas provokācijas un saasinājumus, kā arī maksimāli novērstu pārkāpumus".

Proti, likuma "Par policiju" 12.panta 15.punktu paredz, ka policijas darbiniekam ir tiesības uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā pirmdienas un īpaši otrdienas notikumus, kas veicināja pulcēšanos Uzvaras parkā pie okupācijas režīma objekta, kas vistiešākajā veidā ir saistīts ar Latvijas okupācijas turpinājumu pēc Otrā pasaules kara un faktiski sabiedrībā tiek uztverts kā padomju režīma simbols, uzsver VP. Tika vērtēts tas, ka, lai izklīdinātu personas, kuras otrdien bija sapulcējušās Uzvaras parkā un kuru darbības bija faktiski vērtējamas kā padomju režīma slavināšana un netieši sasaistāma ar mūsdienu Krievijas slavināšanu, bija nepieciešams iesaistīt VP Speciālo uzdevumu bataljonu.

Tāpat tika ņemta vērā iespējamā situācijas tālākā attīstība, konstatētie pārkāpumi, personas, kuras ir aizturētas un ievietotas izolatorā, kā arī uzsāktie administratīvā pārkāpuma procesi un kriminālprocesi. Pašlaik statistika par procesiem un aizturētām personām tiek apkopota.

Likumsargi apgalvo, ka VP ir gatava jebkādiem scenārijiem, solot nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību.

Savukārt iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP), komentējot Uzvaras parkā notikušo, "Twitter" ierakstīja, ka tie , kas slavēja agresiju vai lietoja tās simboliku, ir aizturēti, ieskaitot jaunieti ar Krievijas karogu.

"Policija aizstāvēja Latvijas pilsoņu tiesības, arī pielietojot spēku, kad nepieciešams," uzsvēra politiķe.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sagaida skaidrojumu no iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) par radušos situāciju pie Uzvaras pieminekļa, kur tika pieļauta vairāku simtu cilvēku pulcēšanās un padomju armijas, kā arī Krievijas slavināšana.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Kariņš otrdienas vakarā ierakstījis, ka necieņas izrādīšana pret Latvijas valstiskumu, vēsturisko pieredzi un Krievijas kara Ukrainā upuriem nav pieļaujama.

"Šodien notiekošais Pārdaugavā nav attaisnojams," raksta Kariņš, piebilstot, ka sagaida atbildīgo dienestu rīcību un Golubevas skaidrojumu par šo situāciju.

Skaidrojumu no iekšlietu ministres gaida arī "Konservatīvie". To pārstāvis, Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans tviterī norādījis, ka politiskais spēks pieprasījis publisku skaidrojumu no Golubevas par iespējamu likumpārkāpumu nenovēršanu, pieļaušanu un nevēršanos pret tiem administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā. "Konservatīvie" arī prasa Kariņam sasaukt koalīcijas ārkārtas sadarbības sanāksmi par šo jautājumu.

Kā informēja Feldmans, Golubevai tiek prasīts skaidrot Iekšlietu ministrijas un tās struktūru rīcību pirmdien un otrdien saistībā ar iespējamiem likumu pārkāpumiem, kas saistīti ar ar militārās agresijas un kara noziegumu simbolu izmantošanu publiskā vietā, Krievijas bruņoto spēku Ukrainā īstenoto kara noziegumu attaisnošanu un slavināšanu un likuma "Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu" regulējuma neievērošanu.