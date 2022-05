"Necieņas izrādīšana pret Latvijas valstiskumu, vēsturisko pieredzi un Krievijas kara Ukrainā upuriem nav pieļaujama," raksta premjers. "Šodien notiekošais Pārdaugavā nav attaisnojams. Sagaidu atbildīgo dienestu rīcību un Marijas Golubevas skaidrojumu."

Skaidrojumu no iekšlietu ministres gaida arī "Konservatīvie". To pārstāvis, Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans tviterī norādījis, ka politiskais spēks pieprasījis publisku skaidrojumu no Golubevas par iespējamu likumpārkāpumu nenovēršanu, pieļaušanu un nevēršanos pret tiem administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā. "Konservatīvie" arī prasa Kariņam sasaukt koalīcijas ārkārtas sadarbības sanāksmi par šo jautājumu.

Jau vēstīts, ka valsts policijas (VP) darbinieki ap plkst. 22.30 izklīdināja pēdējos Uzvaras parkā pulcējušos cilvēkus, bet daži atnākušie aizturēti, pielietojot spēku.

Starp simtiem cilvēku, kas otrdienas vakarā pulcējušies Uzvaras parkā, vairāki bija noskaņoti bravūrīgi - uzvedās skaļi, dziedāja, atskaņoja mūziku, slavēja Krieviju un svinēja padomju armijas uzvaru, taču policija viņu darbības nepārtrauca.

Lai gan policija publiski solīja nepieļaut pulcēšanos, Uzvaras parkā bija liels uz vietas stāvošu cilvēku pūlis. Policija īpaši neaicināja šos cilvēkus doties prom.