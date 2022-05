VIDEO: Parasta noliktava, bet ļoti īpaša vieta. Kas notiek Ventspils ielā 50?

Ikdienā Ventspils ielā strādā aptuveni 50 brīvprātīgo – gan vietējie iedzīvotāji, gan Ukrainas bēgļi, kuriem tā ir iespēja satikt tautiešus, parunāt dzimtajā valodā un palīdzēt savai valstij no attāluma. Divu mēnešu laikā palīdzību Ventspils ielā saņēmuši jau vairāk nekā 7000 apmeklētāju, un no ziedojumu pieņemšanas vietas Ukrainā nogādāts vairāk nekā 400 humānās palīdzības kravu. Tāpat brīvprātīgie šoferi no Ukrainas uz Latviju atveduši ap 1500 ģimeņu, un dažā daudzbērnu saimē ir pat 10 un 11 cilvēku.

Biedrība “Tavi draugi” sazinās ar organizācijām, kas palīdz Ukrainas bēgļiem mazākās Latvijas pilsētās, un labprāt dalās ar lietām, kas Rīgā saziedotas vairāk nekā citviet.

Skaties video un uzzini, kā sagatavot ziedojumu, kāds ir tā nodošanas process un kā vēl vari būt noderīgs Ventspils ielā 50.