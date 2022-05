Ar jaunu mirdzumu un auru atklāts Āgenskalna tirgus paviljons. FOTOREPORTĀŽA

Jaunie tirgus saimnieki – Kalnciema tirdziņa īpašnieki, brāļi Kārlis un Mārtiņš Dambergi vēl pirms pieciem gadiem visai bēdīgā paskatā esošajam tirgum iedvesuši jaunu elpu, respektējot tā vēsturisko nozīmību. Nav vairs nekā no bijušās kādreizējas “padomiskās andelmaņu gaisotnes” un “lētajām lupatām”.

Lustras – no arābu emirātiem

Sestdien un svētdien noritēs vērienīga atjaunotā Āgenskalna tirgus paviljona atklāšana. (Foto: Juris Rozenbergs)

Tagad paviljons atgādina modernu eiropeisku tirgu, ne tikai ar tirgotāju stendiem, bet arī patīkamu gaisotni, kas it nebūt nerosina pēc iespējas ātrāk to pamest. Tas pat kļuvis par savdabīgu tūrisma objektu, kuru apgaismo divas milzīgas griestu lustras. Tirgus saimnieki visai noslēpumaini neatklāj to izcelsmi, vien nosakot: “Lai ir tā – tās uzdāvināja kāds draugs no Apvienotajiem Arābu Emirātiem!”

Tāpat arī netiek skaidri atklāts, cik izmaksāja viss tirgus atjaunošanas projekts, jo darbi vēl notiek, un to skaidri varēšot pateikt tikai pēc tam, kad viss būs paveikts.

Atjaunotā paviljona pirmajā stāvā tirgosies līdz pat 70 zemnieku un mājražotāju, kas pārstāvēs visas pārtikas grupas, priekšroku dodot vietējiem produktiem. Āgenskalna tirgū varēs sastapt labi zināmus un pavisam jaunus ražotājus – pirmo reizi Pārdaugavā varēs apmeklēt Valmiermuižas alus vēstniecību, piena produktus piedāvās “Straupes piens”, svaigu maizi varēs iegādāties ceptuvēs “Lāči” un “Grauda spēks”, apmeklētājus priecēs arī īpaši plašs zivju un gaļas produktu klāsts no mazajiem ražotājiem. Savukārt otrajā stāvā varēs ieturēt maltīti un baudīt dzērienus tirgus gaisotnē.

Tāpat Āgenskalna tirgus būs iekļaujoša, daudzpusīga un videi draudzīga publiska telpa, kur notiks kultūras, izglītības un dažādi citi pasākumi sadraudzībā ar apkaimes un pilsētas organizācijām. Projektā iecerēts pilsētā nebijis jaunums – koprades virtuve, kur notiks izglītojoši pasākumi par veselīgu dzīvesveidu un vides apziņu.

Majestātiska plafforma tirgus burzmai

Arhitekte Liene Griezīte: “Vēlējāmies radīt platformu tirgus burzmai vēsturiskā vidē”. (Foto: Juris Rozenbergs)

Atjaunošanas projekta autore, arhitekte Liene Griezīte stāsta: “Āgenskalna tirgus ēka ir tipoloģiski raksturīga 19. gadsimta beigu tirgus ēka, kas saglabājusi savu kopējo raksturu līdz pat mūsdienām. Vēstures līkločos tā zaudējusi daļu sākotnējo būvdetaļu, piemēram, logus, lielāko daļu durvju un bija ieguvusi dažādus iekštelpu piesārņojumus.

Mūsu izvēlētais ceļš bija sakārtot drošus pārsegumus un sienas, kur tas bija nepieciešams, un atgriezt ēkas iekštelpām sākotnējo majestātiskumu! Soli pa solim vienkārši tīrot telpas un attīrot izbūvētos uzslāņojumus, izvērtējām to, ko varam saglabāt un to, kas noteikti jāmaina.

Nevēlējāmies izveidot noslīpētu mūsdienu dizaina telpu, bet radīt platformu tirgus burzmai vēsturiskā vidē. Tirgus paviljona ēkas sarkanais ķieģelis fasādē, ažūrās metāla konstrukcijas un vērienīgā plānojuma kompozīcija ar plašajām galerijām iekštelpā ir sākotnējās arhitektūras vērtības, kas runā pašas par sevi!

"Eolika": "Āgenskalna tirgus rīts":

Mūsu uzdevums – izcelt to autentiskumu, vienlaicīgi nemanāmi padarīt tos mūsdienīgi pielietojamus. Saglabājām arī 20. gadsimta būvdetaļas, piemēram, vienkāršos paviljona logus, ja to vizuālais izskats netraucēja koptēlam. Savukārt ieejas laukuma fasādē likās svarīgi atgriezt vēsturiskos koka logus. Arī interjerā paredzēts tirgotājiem ļaut būt dabiskiem un dažādiem, un vienlaicīgi saglabāt telpām arī multifunkcionālu raksturu. Āgenskalna tirgus ir svarīgs pilsētbūvniecisks punkts Pārdaugavas vidē, ko vēlējāmies atdzīvināt lakoniskiem, neuzbāzīgiem, vēsturisko arhitektūru respektējošiem paņēmieniem.”

Atklāšanas programma

Jaunā Āgenskalna tirgus paviljona spozmi paspilgtina divas milzīgas griestu lustras. (Foto: Juris Rozenbergs)

Āgenskalna tirgus turpmāk no otrdienas līdz sestdienai strādās no pulksten 8.00 līdz 19.00, bet svētdien un pirmdien – no 9.00 līdz 15.00. Savukārt paviljona 2. stāva kafejnīcas katru dienu darbosies līdz pulksten 23.00. Šajās brīvdienās ar plašu programmu tiks atzīmēta atjaunotā paviljona atklāšana. Programmā:

Sestdien, 7. maijā:

* no 11.00 līdz 12.00 - rīta rosme Āgenskalna tirgus priekšlaukumā kopā ar treneri Dagni Mitrovski (līdzi ņemt vingrošanas paklāju un sportisku apģērbu, kā arī možu garu);

* no 14.00 Jaņa Rozentāla mākslas skolas audzēkņi iemūžinās tirgus atklāšanas mirķlus mākslas plenērā;

* 15.50 un 16.20 - fonda “Initium” gaisa dejotāja performance tirgus paviljonā;

* 11.00, 12.00 un 13.00 - ekskursijas kopā ar Āgenskalna tirgus komandu (tikšanās pie Āgenskalna tirgus galvenās ieejas);

* 17.00 - Rīgas Doma kora skolas koncerts tirgus paviljonā;

* no 17.30 līdz 19.00 - žonglēšanas meistardarbnīca kopā ar Rīgas cirka skolu (2. stāvā);

* no 10.00 līdz 19.00 - lielizmēra pinball spēle “Swedbank pilsēta” tirgus “Jauniešu stacijas” koprades telpā (2. stāvā);

* no 8.00 līdz 19.00 - meža izziņas stūris: priežu un egļu čiekuru vannas kopā ar Latvijas valsts mežiem (2. stāvā);

* no 8.00 līdz 19.00 – “Satori” audioduša: latviešu rakstnieku dzeja, stāsti (2. stāvā);

* no 18.00 - vinila vakars ar DJ UncleSample3 & UncleRodion (2. stāvā).

Svētdien, 8.maijā:

* pulksten 11.00 - “Swedbank” ģimeņu rīts - saruna ar vecākiem un bērniem par naudu kopā ar podkāsta “Pa kluso” veidotāju Lauru Grēviņu un grāmatas “Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas” līdzautoriem, Finanšu institūta ekspertiem Eviju Kropu un Reini Jansonu (2. stāvā);

* 11.00, 12.00 un 13.00 - ekskursijas kopā ar Āgenskalna tirgus komandu (tikšanās pie Āgenskalna tirgus galvenās ieejas);

* no 8.00 līdz 19.00 - meža izziņas stūris: priežu un egļu čiekuru vannas kopā ar Latvijas valsts mežiem (2. stāvā);

* no 9.00 līdz 16.00 - andelēšanās Krāminiekā (tirgus pagalmā);

* no 8.00 līdz 19.00 – “Satori” audioduša: latviešu rakstnieku dzeja, stāsti (2. stāvā);

* no 10.00 līdz 19.00 - lielizmēra pinball spēle “Swedbank pilsēta” tirgus “Jauniešu stacijas” koprades telpā (2. stāvā);

* no 18.00 - vakars tirgū: kafejnīcas & bāri (2. stāvā).

Jauns.lv jau rakstīja, ka Āgenskalna tirgus vēsturiskās ēkas rekonstrukcija tika sākta 2018. gada decembrī. Katastrofālā stāvoklī esošo tirgus ēku 2019. gadā pārņēma brāļi Dambergi – SIA “Kalnciema iela”, noslēdzot apsaimniekošanas līgumu ar Rīgas domi uz 30 gadiem. Ēkas rekonstrukcijas process izrādījās izaicinājumu pilns, jo ēka bija sliktākā stāvoklī nekā gaidīts, tāpēc veikti vērienīgi atjaunošanas darbi. Lielākos ieguldījumus prasījusi vēsturisko vērtību saglabāšana, piemēram, esošo vēsturisko metāla logu un oriģinālā koka griestu seguma atjaunošana, kas ļāva saglabāt tirgus unikālo raksturu.

35 Foto Āgenskalna tirgū notiek 2022. gada pirmais Lielais krāminieks +31 Skatīties vairāk