"It kā stāvvieta" Rīgas centrā – aizdomas par pārkāpumu ir, sodīt neizdodas

13. janvāra ielā Rīgā ieviesusies "it kā bezmaksas autostāvvieta", kur novietot transportlīdzekļus "it kā drīkst", bet lai to izdarītu, jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumi. Tomēr Rīgas Pašvaldības policijā Latvijas Televīzijas raidījumam "4. studija" atzina, ka pēc likuma izmaiņām, "nepieķerot pie rokas", sodīt pārkāpējus vairs nav iespējams.